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Yazın en büyük derdi! Sivrisineklerin neden olduğu tüm kaşıntıyı alacak

24.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının en büyük sorunları arasında böcek ısırıkları bulunuyor. Özellikle sivrisinek ısırıkları çekilmez olabiliyor. Sivrisinek ısırıklarının kaşıntılarını çözmek için evde çözüm arıyorsanız doğal ürünler tüm kaşıntınızı almanıza yardımcı olabilir. Sivrisinek ısırıklarına ne iyi gelir? Diye düşünüyorsanız bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Yazın en büyük derdi! Sivrisineklerin neden olduğu tüm kaşıntıyı alacak

Sivrisinekler yazın bunaltıcı sıcaklarında daha fazla görülmeye başlıyor. Her yaştan insanın ortak derdi olan sivrisinek ısırıklarını çözmek için doğru yöntemleri uygulamak gerekiyor. Kaşıntınızı ve kızarıklığı hafifletecek doğal malzemeler bulunuyor. Evde sivrisinek ısırıklarını geçirecek ilacınız bulunmuyorsa bu malzemelerden yardım alabilirsiniz.

SOĞUK KOMPRES

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Sivrisinek ısırıkları için en temel ev çözümü, buz torbası veya herhangi bir soğuk komprestir (Örneğin, bir torba donmuş bezelye de işe yarar). Bir sivrisinek sizi ısırdığında, aslında tükürüğünü kan dolaşımına enjekte eder. Bu tükürük, bağışıklık sisteminizi ısırığa histaminler göndermesi için tetikler, bu da iltihaplanma tepkisine neden olur; o kırmızı, şişmiş, kaşıntılı yumrunun nedeni budur. Buz ise sivrisinek ısırığı bölgesini uyuşturur, böylece kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olur ve cildinizi rahatlatır. Kompresin yaklaşık 5- 10 dakika uygulanması, en azından geçici olarak rahatsızlığı gidermek için yeterli olmalıdır.

ALOE VERA

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Aloe vera, binlerce yıldır tıbbi amaçlarla kullanılıyor. Günümüzde ise oldukça yaygın ve bakımı kolay bir ev bitkisi. Kalın, tıknaz yaprakların içindeki jel birçok cilt rahatsızlığını tedavi etmek için kullanılır. Bunlardan biri de sivrisinek ısırıklarıdır. Yeni başlayanlar için, bir sivrisinek ısırığı üzerine aloe vera jeli sürmek, cilt üzerinde hafif serinletici bir etkiye sahip olduğu için muhtemelen anında rahatlama sağlar. Aloe veranın ayrıca, sivrisinek ısırığı veya güneş yanığı nedeniyle cilt tahrişine eşlik eden kızarıklığı azaltmada da etkili olduğu biliniyor.

KARBONAT

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Hem kaşıntıyı tedavi etmek hem de iyileşmeyi hızlandırmak için karbonatı suyla karıştırın ve bunu sivrisinek ısırığının üzerine sürün. Su ve karbonatın miktarı hakkında endişelenmenize gerek yok, sadece bir çay kaşığı karbonat ile başlayın ve cildinize uygulayabileceğiniz bir macun oluşturmak için biraz su ekleyin. Karbonat bir bazdır, bu nedenle vücudunuz ve sivrisinek tükürüğü arasındaki reaksiyonun asitliğini önlemeye yardımcı olur. Karbonat ayrıca kuru, kaşıntılı, iltihaplı cilt lekelerine neden olan su çiçeği veya egzama için ev çözümü olarak kullanılabilir.

YULAF EZMESİ

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Yulaf ezmesi, tıpkı karbonat gibi, kaşıntıyı gidermek için yıllardır kullanılan yaygın bir mutfak malzemesi. Sivrisinek ısırıklarına karşı en yaygın yöntem ise yulaf ezmesi banyosu. Temelde cilt tedavileri için özel olarak yapılmış sadece ince öğütülmüş yulaf ezmesi satın alabilirsiniz. Eğer öğütülmemiş yulafınız varsa önce bir blender’da öğütmeniz en iyisi. Yulaf ezmesi banyosu yapmak için yulaf ezmesini ılık bir banyoya serpin, ardından ilgili vücut bölgesiyle içine girin ve yaklaşık 10 dakika bekletin.

HAM BAL

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Bu yöntemin biraz yapışkan olmasına rağmen birtakım faydaları var. Bal, diğer ev çözümleri gibi, sivrisinek ısırığının tedavisine yardımcı olacak anti-inflamatuar özelliklere sahip. Wounds dergisinde çiğ bal üzerine yapılan bir incelemeye göre, yapışkan madde ölü doku ve yabancı kalıntıları uzaklaştırmak için kullanılan tıbbi terim olan debridmanı kolaylaştırır.Temel olarak bal, yaranın etrafındaki dokudan sıvıyı çeker, bu da yarayı yıkamaya ve tahriş edici maddeleri temizlemeye yardımcı olur. Sivrisinek ısırığınız açılırsa -örneğin çok kaşınıyorsanız- tıpkı herhangi bir merhemde yaptığınız gibi, üzerine bir parça bal koymayı düşünün. Başka bir şeye bal bulaşmasını önlemek için yara bandıyla örtmek isteyebilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI

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Avustralya'nın çalı benzeri ağacı Melaleuca alternifolia'nın yapraklarından elde edilen çay ağacı yağı, esas olarak antiseptik ve antienflamatuar ilaç olarak kullanılmakta. Hatta artık bazı reçetesiz kaşıntı önleyici tedavilerde de bulunuyor. Bu uçucu yağı yerel bir sağlık gıda mağazasından satın alabilirsiniz. The British Journal of Dermatology'de yayınlanan 2002 tarihli bir araştırma, çay ağacı yağının sivrisinek ısırıkları için kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilecek doğal bir antihistamin olabileceğini öne sürüyor . Çay ağacı yağını sivrisinek ısırığında kullanmak için seyreltmelisiniz. Bunun için zeytinyağı veya bitkisel yağ gibi diğer yaygın yağ türleri ile biraz karıştırın. Ardından, ısırığın üzerine hafifçe uygulayın.


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