Yazın en mutlusu çocuklar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaz mevsimi, en çok çocukları mutlu etti. Denize girip serinleyenlerin yanı sıra su çocuklar, fıskiyelerden fışkıran sularla oynadı.

Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da yüzde 70’e ulaşan nem oranı bölgede yaşayan vatandaşları ve tatilcileri de bunalttı. Kimi zaman denizde serinleyen çocuklar, su fıskiyelerinin bulunduğu alanı oyun parkına çeviriyor. Güneş altında olmalarına rağmen sıcaklığı hissetmeyen minikler, saatlerce fışkıran suyu kovalıyor. Çocukların eğlencesine zaman zaman büyükler de ortak oluyor.

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