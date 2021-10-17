HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yazın farklı, kışın farklı yöne akıyor! Uçarsu Şelalesi ilk kez kurudu

Yazın farklı, kışın farklı yöne akıyor! Uçarsu Şelalesi ilk kez kurudu

17.10.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kaş'ta bulunan Uçarsu Şelalesi, ilk kez kurudu. Uçarsu Şelalesi'ne gezmeye gelen Altan Kıllı, "İlk kez böyle bir şey yaşanıyor. Normalde aralık ayına kadar akar, su olurdu. Bu yıl eylül ayından itibaren suyun kesildiğini gördük" diye konuştu.

Yazın farklı, kışın farklı yöne akıyor! Uçarsu Şelalesi ilk kez kurudu

Gömbe Yaylası'nda 3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın 1800 metresindeki eteklerinden çıkıp, yaklaşık 50 metre yükseklikten akan Uçarsu Şelalesi, kurudu. Suyun havada uçuşup beyaz bulut görünümüne kavuşması nedeniyle 'Uçarsu' olarak adlandırılan şelale ile kaynağında bir damla su kalmadı. Yaz aylarında bile sıcaklığı 12 derece olan şelalenin suyunun yaklaşık 4,5 kilometrelik bir vadiden akarak oluşturduğu doğal güzelliğin yerinde şimdi yosunlaşmış kayalar bulunuyor. Şelalenin Gömbe Mahallesi'ne doğru aktığı su yatağı ise taş yığınına dönüştü.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞANIYOR"

Uçarsu Şelalesi'ne gezmeye gelen Altan Kıllı, "Elmalı, Kaş, Demre, civarı içme suyu sağlayan, sulama sularıyla bölgeye hayat veren Uçarsu, kurudu. Bunun nedeni özellikle küresel ısınma ve yağışların az olması. İlk kez böyle bir şey yaşanıyor. Normalde aralık ayına kadar akar, su olurdu. Ama bu yıl eylül ayından itibaren suyun kesildiğini gördük" dedi.

şelale2

UÇARSU EFSANESİ

Uçarsu Şelalesi, efsaneye göre Elmalı'nın Tekke Mahallesi'nde türbesi olan Anadolu erenlerinden Abdal Musa tarafından kutsandı. Abdal Musa'nın yolu, bir gün Muğla'nın Seydişehir ilçesine düştü. Burada kendisine yiyecek verilmemesi üzerine geriye dönerek Uçarsu bölgesine geldi. Uçarsu'da ise bir çoban kızı, tek ekmeğini Abdal Musa ile paylaştı. Bu nedenle Uçarsu yazın Gömbe Yaylası'na kışın ise Seydikemer yönüne akıyor. Uçarsu, Aleviler tarafından kutsal sayılıyor.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorumTahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorum
Yok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibiYok böyle sevgi: İçime sokasım geliyor, evladım gibi
Bu iddia tartışma yaratacak! Venedik bakın nasıl kurulmuşBu iddia tartışma yaratacak! Venedik bakın nasıl kurulmuş
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğünde kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Düğünde kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Boyu 2 metre! Gören korkup evden kaçtı

Boyu 2 metre! Gören korkup evden kaçtı

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.