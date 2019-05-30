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Yazın habercisi leylekler artık daha güvende

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan Trakya’da yapılan çalışmalar ile elektrik direklerindeki leylek yuvaları 2 metre yukarıya çıkarıldı.

Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan Trakya’da yapılan çalışmalar ile elektrik direklerindeki leylek yuvaları 2 metre yukarıya çıkarıldı. Böylece leylek ölümleri büyük oranda azalacak.
Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan Trakya’da Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ve Tekirdağ Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan proje ile 70 adet leylek yuvası yaklaşık 2 metre yukarı çıkarıldı. Bu uygulama ile yazın habercisi olan leylekler daha güvende yaşamlarını sürdürecek ve leylek ölümleri azaltılacak. TREDAŞ İşletme Bakım Takım Lideri Gürkan Gül, “Leylekler bilindiği üzere yazın habercisi. Bölgemiz de göç yolları üzerinde bulunduğu için yoğun bir leylek popülasyonu bulunuyor. TREDAŞ ve Orman İşletme Genel Müdürlüğü ortak çalışmasıyla birlikte yapılan uygulamalarda leylek platformlarının rehabilitesi projesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 70 adet platform montajı yapıldı. Önümüzdeki senelerde bu sayıyı 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Leylek popülasyonunu korumaya yönelik yapılan bir iştir. Leyleklerin iletkenlere mesafesini artırmaya yönelik yuvaları göründüğü yuva ne kadar yukarıda olursa leyleğin elektriğe çarpılma oranı düşüyor. Burada leyleklerin korunması amaçlanıyor. Kuş ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor” dedi.

"70 adet leylek yuvası montajı gerçekleştirilmiştir"
TREDAŞ Muratlı İşletme Şefi Olcay Kırbıyık ise, “Leylek yuvalarının tespiti yapılarak, gerekli proje hazırlanmıştır. Buradaki amaç leyleklerin göç zamanında bizim şebekelerimizdeki çarpılmaları ve yangınları önlemek amacıyla canlıların zarar görmemesidir. Bu şekilde de abonelerimizin kesintilerden en az şekilde etkilenmesi istenmektedir. Bugün itibarı ile TREDAŞ olarak Trakya’da 70 adet leylek yuvası montajı gerçekleştirilmiştir. Amacımız bunu yüze tamamlamaktır. Böyle bir çalışmada bulunmaktan mutluluk duymaktayız” diye konuştu.

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