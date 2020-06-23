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Yaza Fit Girmenin 10 Püf Noktası

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Kış aylarında üst üste giyilen montlar, kazaklar, fazla kiloları göstermek konusunda yardımcı olabilir ancak yaz ayı yaklaştığında ve montların, kazakların bir kenara koyulması gerektiğinde büyük bir şok sizi bekliyor demektir.

Yaza Fit Girmenin 10 Püf Noktası

Kış aylarında üst üste giyilen montlar, kazaklar, fazla kiloları göstermek konusunda yardımcı olabilir ancak yaz ayı yaklaştığında ve montların, kazakların bir kenara koyulması gerektiğinde büyük bir şok sizi bekliyor demektir. Yaz ayıyla birlikte şortlar, kısa kollu t-shirtler derken kış boyu aldığınız kilolar bu elbiselerde gizlenemeyecek seviyelere gelmiş olabilir. İşte tam bu noktada akla zayıflamanın püf noktaları hakkında araştırma yapmak gelir ve bahar ayının ilk kıpırtılarıyla birlikte zihinlerde diyet kocaman bir soru işareti olarak belirir. Yazın kilo vermek konusu ciddi bir sorun halini alır.

Yaza Fit Girmenin Yolları

1. İmkansız diyet programlarından koşarak uzaklaşın

Yaz ayıyla birlikte sağlıklı şekilde kilo vermek istiyorsanız, hızlı kilo verdiren yoğun diyet programlarından uzak durmalısınız. Sonuç hüsran olabilir ve bu durum sizin hem hayal kırıklığına uğramanıza hem de daha fazla kilo almanıza yol açabilir. Bunun için uygulanabilir, dengeli şekilde hazırlanmış bir diyet programı seçmelisiniz. Ve gerçekten de koşmalısınız. Diyet yaparken düzenli şekilde egzersiz yapmalısınız.

2. Bir süre kafein, alkol ve hazır gıdadan uzak durun

Yaz diyetlerinin en zorlayıcı kısmı olarak gözükse de kafein, alkol, asitli içeçecekler ve hazır gıdalardan uzak durmalısınız. Özellikle vücudun sıvı ihtiyacı için; portakal suyu, yeşil çay, zencefil, papatya çayı gibi vücuda hem zindelik katacak hem de kilo kaybının yol açacağı yan etkileri azaltacak sıvılar tüketmelisiniz. Biraz sabırlı davranmalısınız, giymeyi arzu ettiğiniz mayo, kot pantolon ve t-shirtleri düşünün!

3. Kesinlikle uzun süre aç kalmayın, ara öğünlerle kan şekerinizi dengeleyin

Yaz aylarında vücudunuz daha fazla su kaybı yaşayacaktır. Bu nedenle gün içerisinde kesinlikle aç kalmayın, su kaybıyla birlikte aç kalarak kan şekerinizin düşmesi ciddi problemlere yol açabilir. Kesinlikle öğün atlamayın ve gün içinde çilek, kiraz, kavun, elma gibi meyveleri ara öğünler olarak tercih edebilirsiniz. Kan şekerinin dengelenmesi için yoğurt, süt, ayran gibi sıvılar tüketilebilir. Uzun süren aç kalmak yağ yakmanızı sağlamaz, vücudun kas ve su depolarını tüketmenize neden olacaktır.

4. Sebze ağırlıklı beslenin, salatayla ara öğünler oluşturun

Yağlı yiyecekler, sıcaklara bağlı olarak vücudunuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Tansiyonunuzun yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle hem kilo vermek hem de daha sağlıklı bir yaşam için; sebze çorbaları ve yemekleri tercih etmelisiniz. Salatalar ile ara öğünleriniz için ideal bir seçim olabilir. Sebze ağırlıklı şekilde beslenmek yazın yapacağınız diyette kilo vermenize yardımcı olacaktır.

5. Kendinizi suçlamayı bırakın, pozitif düşünün

Yazın kilo vermek için başladığınız diyet için kendinizi suçlamayı bırakın, "koca kış diyet yapmadın, şimdi mi aklın başına geldi?" gibi cümleler kurmayın. Unutmayın, bir işe başlamak başarmak için atılmış en iyi adımdır! Başarabilirsiniz, pozitif düşüncelere odaklanın ve diyetinizi makul ölçülerde devam ettirin, kilo vermenin sırları hakkındaki söylentilere değil, diyetinize odaklanın.

6. Fiziksel açlık ve duygusal açlığı birbirinden ayırt edin; aç değilsiniz!

Gerçekten aç mısınız? Yoksa tamamen diyet yapmış olmanızın getirdiği duygusal bir açlık mı yaşıyorsunuz? İşte bu soruya kesin bir şekilde cevap verebilmeniz gerekir. Bu sorunun cevabını en son ne zaman yemek yediğinizi düşünerek verebilirsiniz. Ana öğününüzü yedikten 1 saat sonra açlık hissi yaşamaya başladıysanız bu tamamen duygusal bir açlıktır ve bu durumun farkında olarak, kendinizi frenleyebilirsiniz. Duygusal açlık hissini azaltmak için masum atıştırmalıklar en iyi yardımcınız olacaktır.

7. Yaz diyetinde su vazgeçilmeziniz olmalı

Yaz aylarında sıcaklıkların artışı nedeniyle vücudunuz hızlı biçimde su kaybına uğrayacaktır. Aslında bu durumu iyi bir avantaja dönüştürebilirsiniz. Su kilo vermek konusunda tetikleyicidir. Vücuttaki su miktarı azaldıkça yağ yakmanız yavaşlayacaktır, bu nedenle yaz ayları boyunca günde en az 2,5 litre su tüketmeniz, hem yağ yakımını hızlandıracak hem de açlık hissini azaltarak diyetinize sadık kalmanızı sağlayacaktır. Su tüketimini alışkanlık haline getirmelisiniz. Kilo vermenizde su içme alışkanlığı kazanmanın faydalarını mutlaka göreceksiniz.

Su tüketimi için tavsiyeler

  • Su şişenizi her zaman görünür bir yerde bulundurun.
  • Susuzluk hissetmeden de az miktarda da olsa su için.
  • Uyanır uyanmaz, güne 1 bardak su içerek başlayın.
  • İdrara çıktıktan sonra 1 bardak su için.
  • Egzersiz aralarında su için.
  • Yaz aylarında günlük su tüketiminizi artırın.

8. Plajı ve denizi spor alanı olarak değerlendirin, yan gelip yatmayın!

Yaz tatilinizde diyet yapmak ve kilo vermek fikrine sahipseniz, bulunduğunuz sahil bölgesinin imkanlarını kullanın. Yüzme sporu, kalori yakmanız için müthiş bir yardımcıdır. Belki kan ter içinde kalmıyorsunuz ancak vücut ciddi efor sarf ettiği için kalori yakmanıza yardımcı oluyor. Günde 1 saat orta tempolu şekilde yüzmeniz halinde yaklaşık 500 kalori yakabilirsiniz.

Sahilde yapılabilecek aktivite ve sporlar

  • Plaj voleybolu
  • Plaj futbolu
  • Plaj tenisi
  • Frizbi
  • Su güreşi
  • Su topu
  • Plaj yürüyüşü ve koşusu

9. Balıklarla aranızı iyi tutun, haftada en az 2 akşam öğününüzde balık tercih edin

Yapılan araştırmalar balık tüketimi ile kilo kontrolü arasında doğru bir orantının varlığını ispatlamaktadır. Haftada en az 2 öğün balık tüketmek kilo vermenizi kolaylaştıracaktır. Balıkta bulunan Omega-3 hem uzun süre tok kalmanızı sağlar hem de balığın kırmızı ete göre daha az kaloriye sahip olması nedeniyle günlük kalori miktarınızı dengeleyebilirsiniz. Elbette kilo vermeyi amaçladığınızı unutmayın ve daha az yağlı balıkları tercih edin, yassı balıklar daha az yağlı balıklardır. Balığınızı tavada pişirmek yerine, buğulama, fırın ya da ızgara yöntemleriyle hazırlamalısınız.

Yaz mevsimi diyet balık önerileri

  • Çipura
  • Mezgit
  • Dil balığı
  • Morina
  • Levrek
  • Alabalık

10. Düzenli olarak akşam üstü yürüyüşleri gerçekleştirin

Yaz mevsiminin en güzel yanlarından birisi de akşam gezmeleridir, bunu akşam egzersizlerine dönüştürebilirsiniz. Her akşam olmasa da en az 2 günde bir düzenli olarak ortalama 2 kilometre akşam yürüyüşü yapın. Elbette bunu, çekirdek ve dondurma eşliğinde değil, spor amaçlı olarak su şişenizle birlikte yapmalısınız.

Yürüyüşte dikkat edilmesi gerekenler

  • Yürüyüşe uygun ayakkabı ve kıyafet seçin.
  • Yürüyüşe başlamadan önce mutlaka ayak bileklerinizi kültür fizik hareketleriyle ısıtın.
  • Yürüyüş sırasında başınızı dik tutun, karnınızı içeri çekin.
  • Hızınızı kademeli olarak artırın, tempolu ve ritmik şekilde yürüyün.
  • En az 30 dakika sürecek şekilde programınızı düzenleyin.
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