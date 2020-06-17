Yazın koronavirüsten korunmak için bu önlemlere dikkat

Tüm dünya için bu yaz diğer yazlardan çok farklı olacak. Sosyal mesafenin olduğu ve gerekli yerlerde maskenin takıldığı daha az sosyalleşeceğimiz bir yaz bizi bekliyor. Peki bu yaz nelere dikkat edeceğiz? Nerelerde maske takmak gerekir? Denize, havuza girecek miyiz? Liv Hospital Ulus Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece Covid 19 riskini karşı yaz mevsiminde dikkat etmemiz gerekenleri anlattı.

Herkesin nefes almaya, hava almaya ihtiyacı var ama kesinlikle gevşememek gerekiyor. Mutlaka maske takılmalı, öpüşmek, sarılmak, yakın temas yok.

Maske kullanım süresi kullanan kişiden kişiye göre, bulunulan ortama göre değişir.

Kullanılan ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürülmüş olan maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından uygunsuz bir durum meydana getirir.

Açık havada da olsa sosyal mesafeye özen göstermek gerekiyor. Açık havada sosyal mesafe izin verdiği sürece birlikte oturulabilir, sohbet edilebilir. Yeter ki sarılıp öpüşmeyin, tokalaşmayın. Herhangi bir temasa girmeyin.