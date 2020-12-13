Yazın nüfusu 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa’da suç işleme oranı yüzde 17 azaldı

Antalya’nın 510 bin olan nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar ulaşan Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu yıl suç işleme oranı yüzde 17 oranında azalırken, kadına şiddetle mücadelede de başarılı sonuçlar alındı. Uygulamaya girdiği 2018 yılından bu yana Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen bin 102 çağrıya anında müdahale eden ekipler, koruma altındaki hiçbir kadının zarar görmesine izin vermedi.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Polis vatandaşın huzur ve güven içinde kalabilmesi için suç ve suçlularla etkin bir şekilde mücadele ediyor, yapılan çalışmalarla adeta kuş uçurtmuyor. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2019 tutuklu sayısı ile 2020 tutuklu sayısı karşılaştırıldığında tutuklu sayısında yüzde 250’lik bir başarı görüldü.

2019 yılına göre suç oranında yüzde 17’lik azalma

Muratpaşa sorumluluk alanının genişliği, çok sayıda turistik noktanın bulunması, ekonomik cazibesi ve mevsimsel özellikleri sebebiyle yerli ve yabancı birçok kişinin ilgi odağı konumunda. 56 mahalleden oluşan ve 510 bin kişilik ilçenin nüfusu yaz aylarında 2 milyona kadar çıkıyor. İlçenin konumunun önemi dolayısıyla da güvenlik tedbirleri kapsamında suçlulara göz açtırılmıyor. 2019 yılı Nisan-Kasım aylarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olaylarda yüzde 17’lik bir azalma sağlandı. Kişilere karşı işlenen suç oranı 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 14 azaldı. Topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 25’lik, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 33’lük, takibi gereken suçlarda ise yüzde 43’lük bir azalma meydana geldi.