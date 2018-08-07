'Yazın olmazsa olmazı' seçildi!

Yazın favori şarkısı Aleyna Tilki’nin ‘Yalnız Çiçek’, favori dizisi ‘4N1K İlk Aşk’ oldu.

Yazın en hit aksesuarı hasır şapka ve çantalar seçilirken, yazın ‘olmazsa olmaz haberi’ dalında Eda Taşpınar bronzluğu şampiyon oldu.





