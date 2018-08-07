MAGAZİN

'Yazın olmazsa olmazı' seçildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.08.2018 22:46 | Son Güncelleme

Kızlarsoruyor.com, binlerce kişinin katıldığı anketle bu yazın trendlerini belirledi.

'Yazın olmazsa olmazı' seçildi!

Yazın favori şarkısı Aleyna Tilki’nin ‘Yalnız Çiçek’, favori dizisi ‘4N1K İlk Aşk’ oldu.

Yazın en hit aksesuarı hasır şapka ve çantalar seçilirken, yazın ‘olmazsa olmaz haberi’ dalında Eda Taşpınar bronzluğu şampiyon oldu.

eda

PARTNERİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerİşte kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenler
Kıvılcım Ural'dan tatil paylaşımları!Kıvılcım Ural'dan tatil paylaşımları!
Merve Özbey dur durak bilmiyor!Merve Özbey dur durak bilmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki eda taşpınar 4N1K yaz

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, MHP bozdurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden 'dolar' iddialarına yalanlama

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

Tarihi zirveyi gören dolar için AK Parti'den açıklama geldi

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kıvılcım Ural'dan tatil paylaşımları!

Kıvılcım Ural'dan tatil paylaşımları!

Merve Özbey dur durak bilmiyor!

Merve Özbey dur durak bilmiyor!

Su Kutlu: 'Hayatımda ilk defa kalbim atıyor'

Su Kutlu: 'Hayatımda ilk defa kalbim atıyor'

Yılmaz Morgül 'Cem Yılmaz beni kırdı'

Yılmaz Morgül 'Cem Yılmaz beni kırdı'

Ayla Çelik 'Beyaz hayatta evlenemez'

Ayla Çelik 'Beyaz hayatta evlenemez'

Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan oğulları Kuzey'in fotoğrafını paylaştı

Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan oğulları Kuzey'in fotoğrafını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.