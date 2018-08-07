'Yazın olmazsa olmazı' seçildi!

Yaz\u0131n favori \u015fark\u0131s\u0131 Aleyna Tilki\u2019nin \u2018Yaln\u0131z \u00c7i\u00e7ek\u2019, favori dizisi \u20184N1K \u0130lk A\u015fk\u2019 oldu. \nYaz\u0131n en hit aksesuar\u0131 has\u0131r \u015fapka ve \u00e7antalar se\u00e7ilirken, yaz\u0131n \u2018olmazsa olmaz haberi\u2019 dal\u0131nda Eda Ta\u015fp\u0131nar bronzlu\u011fu \u015fampiyon oldu.\n\nPARTNER\u0130\u015fte kurbanl\u0131k se\u00e7iminde dikkat edilmesi gerekenlerK\u0131v\u0131lc\u0131m Ural'dan tatil payla\u015f\u0131mlar\u0131!Merve \u00d6zbey dur durak bilmiyor!
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