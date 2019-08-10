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Yazın sıcağına serinletici ikram

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıklar ve satıcıları için her ayrıntının düşünüldüğü Ortaköy Kurban Alanı’nı gezerek, kurban satıcılarına ve vatandaşlara dondurma ile su ikram etti.

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen kurbanlıklar ve satıcıları için her ayrıntının düşünüldüğü Ortaköy Kurban Alanı’nı gezerek, kurban satıcılarına ve vatandaşlara dondurma ile su ikram etti. Başkan Yardımcısı Babuccu, ikramın yanı sıra satıcı ve vatandaşlarla sohbet ederek onların istek ve taleplerini de dinledi.
Kurban Bayramını kutladı
Yazın sıcağında bir nebze de olsa kurban satıcılarını ve vatandaşları serinletebilmek adına ikramda bulunduklarını ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, “Alan içerisinde çadır kuran esnafımızın da, alışveriş yapacak vatandaşımızın da en güzel şekilde dini vecibeleri yerine getirmesi için biz üzerimize düşen görevi en hassas şekilde yerine getiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı mübarek olsun” dedi.

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