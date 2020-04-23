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Yazın telafi eğitimi olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında cevap verdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.04.2020 18:28 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Temmuz ya da Ağustos aylarında telafi eğitimi düşüncelerinin olmadığını belirterek, ''Eylül - Ekim ayları üzerinde duruyoruz'' dedi.

Yazın telafi eğitimi olacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında cevap verdi

CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlayan Selçuk, şunları söyledi:

TEMMUZ YA DA AĞUSTOS'TA TELAFİ EĞİTİMLERİ OLUR MU?

Türkiye'de yaz ayları bir çok coğrafi bölgede eğitimin yapılması konusunda sıcaklıkla alakalı olarak bazı zorluklar taşıyor. Çocuklarımızın bu kadar kapalı kalmasından sonra tatil yapmasını önemser olduk. Eylül - Ekim ayları üzerinde duruyoruz. Temmuz - Ağustos aylarında telafi düşüncemiz yok.

ÖZEL OKULLARDA YAZIN EĞİTİM VERİLECEK Mİ?

Özel okullarla ilgili günlük takibimiz var. Hangi okulda hangi faaliyet yapılıyor? Bunlarla ilgili saha çalışmamız var. Telafi eğitimi yapmayan okullar var mı? Bunlar tablo olarak ortaya çıktığında daha net konuşuruz. Okulların büyük bir kısmı her gün öğrencilerle öğretmenlerini buluşturup canlı sınıflarda eğitim yaptırıyorlar. EBA desteği var. Yüzyüze eğitim yapılacak. Biz bunun takibindeyiz.

MEB aynı gün hızlı bir şekilde okulların kapanması konusunda karar aldı ve çocuklarımızın zarar görmemesi için hijyen çalışmaları yapıldı. Velilerimiz bugünleri ileride düzgün bir şekilde hatırlamak için çocukları dinleyip anlamaya çalışırlarsa bir şekilde daha rahat olur diye düşünüyoruz.

Eğer bu tedbire biz uyarsak emin olun istatistikleri iyi bir gidişatı gösteriyor. Biz bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlarımızla bu konuyu değerlendirip düzenli olarak istişare yapıyoruz. Çocuklarımızla ilgili en doğru kararı almak için çaba göstermeye devam edeceğiz.

ZİYA SELÇUK'UN ÇOCUKLAR İÇİN KİTAP YAZMASI

Aslında 23 Nisan'la ilgili hazırlıklarımız aylar öncesinden başladı. Planlarımızı yaptık. Bir kısmını yapamadık ama inşallah seneye yaparız. Kitap yazma fikri daha önce akademisyen olarak öğretmenlik yönetiminde hangi sınıfta öğrenci ne demek ister nasıl davranır. Bütün bunlarla ilgili çalışmalarımız vardı. Arkadaşlarımızın desteğiyle de kitap yazılması gündeme geldi. Çocuklarımız sınıfta ne konuşuyor, çocuklarımız nelerden bahsediyor. Böyle bir kitabı yazdık. Çok mutluyum bu anlamda. Resmi gibi görünebiliriz ama biz öğretmeniz, çocuklarla beraberiz. Bunun içinde çocuklarımıza değer katmak, onlara bir hediye vermek bizi çok mutlu etti. Kendimde çok mutlu oldum.

23 NİSAN MESAJI

Elbette bu tarihi hadise bir milletin, bir devletin hayatında çok özel bir yere sahip. Bu ülkenin değerleri, bayrağı, istiklal Marşı'nı ne kadar sıkıca tutarsak çocuklarımızın gönüllerine, kalplerine yerleşmesi için ne kadar hizmet edersek azdır. Bugün o yüzden coşkulu geçmesini istedik. EBA sisteminde hangi şarkılar nasıl söylenir, evde balkonlarda neler yapacağız. Bütün bunları günlerdir TV'de sosyal medyada değerlendiriyoruz. Velilerimize önerim, bu toprakların değerlerine çocuklarına sahip çıktıkları sürece çocuklarımız dimdik ayakta kalmaya devam edecektir. Biz MEB olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Velilerimize destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gününü kutluyorum. Mümkünse çocuklarımız bol bol kitap okusunlar. O bakımdan bayramımızı yeniden kutluyorum.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yazın telafi eğitimi olacak mı?

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
HASTALIK YAM BITMESSE BEN COCUĞUMU LİSEYE GÖNDERMEM BU SENE İSTERSE SINIFTA KALSIN YINE GÖNDERMEM BIR SÜRÜ VELİDE BENIM GİBİ DÜŞÜNÜYOR
doğru düzgün eba ne takip eden mi var ? yüz yüze eğitim virüs bittikten sonra hızlandırılmış olsa bile bir şekilde verilmeli. Eylülde okullar yeniden açılacak çocuklar zaten dersi zor anlarken siz birde geçen dönemden kalma telafi vereceksiniz.
Her gün aynı haber . Eğer Haziran da Sağlık Bakanlığı onay verirse , bu işin doğrusu 15 Haziran- 1 Temmuz (15 gün) sonra da 1 Eylül okullar açılır böylece telafi olur. Sonra da normal eğitime devam edilir. Eylül-Ekimde telafi yapılıp öğrenciler daha çok sıkılacağına (Verimsiz olacağını düşünüyorum) bu daha mantıklı değil mi? Eminim fedakar öğretmenlerimiz de benim gibi düşünüyorlardır. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlarım.
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