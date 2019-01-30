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Yazın toprağa gömüp kışın çıkarıyorlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, bozulmaması ve tadının güzel olması için yaz aylarında toprağa gömdükleri süt ürünlerini yerin altından çıkarmaya başladı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği ilçede vatandaşlar, yaz döneminde hazırlayarak yaklaşık 5 ay toprak altında muhafaza ettikleri süt ürünlerini çıkartmak için kolları sıvadı.

Yazın bidonlarla toprağa gömüldü!

Süt ürünlerinin bulunduğu noktalardaki kar yığınlarını temizleyen vatandaşlar, daha sonra peynir ve yoğurdun bulunduğu bidonları gömülü olduğu yerden kazma kürek yardımıyla çıkarttı.
Vatandaşlardan Ecevit Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazın hazırladıkları peyniri bidonlara doldurarak 5 ay boyunca toprağın altında muhafaza ettiklerini söyledi.
Bu yöntemin dedelerinden kaldığını anlatan Bay, "Yazın toprağa gömdüğümüz süt ürünlerini kışın bu vakitlerinde çıkarıp sofralara getiriyoruz." dedi.
Güllü Karadeniz de bu yönetimin eskiden beri kullanıldığını belirterek, "Biz de aynı yöntemleri kullanıyoruz. Yaz aylarında bidonlara bırakıp toprağa gömüyoruz ve bu vakitlerde toprağın altında çıkartıyoruz.
Peynir ve yoğurdu toprağın altına bırakarak hem bozulmamasını hem de tadının güzel olmasını sağlıyoruz." diye konuştu.
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Hakkari Şemdinli

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