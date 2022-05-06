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Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

06.05.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında açık havada geçirilen vakit gibisi yok. Bunaltıcı sıcaklarla baş etmenin ve bunu avantaja çevirmenin en iyi yolu ise bahçede verilen harika partiler. Siz de yaklaşan yaz aylarında unutulmaz partiler düzenlemek ve sevdiklerinizle keyifli saatler geçirmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Parti için ihtiyaç duyacağınız, işinizi kolaylaştıracak, eğlenceyi katlayacak birbirinden kullanışlı ürünlere yer verdiğimiz yazımızı incelemeden hazırlıklara başlamayın!

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Sıcak havalarda kapalı mekânlarda zaman geçirmek çoğu zaman tam bir işkenceye dönebilir. Böyle günlerde açık alanlarda vakit geçirmek insana gerçekten iyi gelir. Plajlar ve piknik alanları ilk akla gelen yerler tabii ama eğer bahçeniz varsa çok şanslısınız. Sevdiklerinizle unutulmaz partilere imza atabilir, yazın keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Bu fikri beğendiyseniz harika partiler hazırlamanıza yardım edecek kaliteli ve kullanışlı ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atabilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi o hâlde, başlıyoruz!

1. Önce bahçenizi hazırlayın: Gunbo Home Teak Yapay Çim

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

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Soğuk kış aylarında bahçe düzenlemesi ister istemez zarar görür. Bazı alanlarda çimler azalmış ya da kurumuş olabilir. Eğer yeniden çim ekmeye ve bahçe düzenlemesi yapmaya zamanınız yoksa yapay çimlerden yardım alabilir, hasarlı alanları kolayca eski görünümüne kavuşturabilirsiniz. Hangi ürünü tercih edeceğinize karar veremiyorsanız kalitesiyle fark yaratan Gunbo Home Teak Yapay Çim'i tercih edebilirsiniz. Kısa sürede bahçenizde büyük fark yaratacak ürünle kötü görünen alanları hızlıca kapatabilir, fazla emek ve zaman harcamadan bahçenizi unutulmaz partiye hazır hâle getirebilirsiniz.

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2. Keyifli köşeler oluşturun: ALTINOLUK HAMAK Makrome Kare Salıncak

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Eğer unutulmaz bahçe partilerine imza atmak istiyorsanız farklı köşeler oluşturmalısınız. Konforlu oturma alanları kadar misafirlerinizin bahçenin tadını çıkarabileceği salıncaklara da mutlaka yer vermelisiniz. Hem şıklığıyla bahçenize çok yakışacak hem kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün isterseniz ALTINOLUK HAMAK Makrome Kare Salıncak'a göz atmanızı tavsiye ederiz. Dilerseniz üzerini rengârenk kırlentlerle süsleyerek konforu arttırabilir ve parti konseptini salıncağa taşıyabilirsiniz. 120 kg'a kadar taşıma kapasitesi bulunan salıncak kolay kurulduğu için bahçenizin yanı sıra pikniklerde de yanınızda götürebilir, keyfi her yere taşıyabilirsiniz.

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3. Konforlu oturma alanı olmadan olmaz: Lara Bahçe Takımı

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Parti demek her ne kadar müzik ve dans demek olsa da mutlaka konforlu oturma alanlarına da yer vermelisiniz. Lara Bahçe Takımı 2 adet tekli ve 1 adet 2'li koltuğun yanı sıra 1 adet de sehpa ile gelir. Böylece ekstra ürün almanıza gerek kalmadan tüm bahçe mobilyası ihtiyacınızı karşılar. İnsan sağlığına zarar vermeyen ve geri dönüştürülebilir materyalle üretilen bahçe mobilyası rahat minderleriyle gece boyu misafirleriniz için keyifli oturma alanı oluşturur. Ancak dilerseniz şık minderler kullanarak mobilyayı daha konforlu hâle getirebilir, misafirlerinize unutulmaz parti deneyimi yaşatabilirsiniz.

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4. Müzik keyfini katlayın: Harman Kardon Onyx Studio 6 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Müziksiz parti olur mu? Elbette olmaz! Hatta güzel ses sistemi kullanılmazsa o parti oldukça keyifsiz geçebilir. Dış mekânda tercih edebileceğiniz, kablosuz kullanılabilen, ses kalitesine güvenebileceğiniz ve uzun süre kesintisiz müzik keyfi sunacak ürünle eğlencenin dozunu arttırabilirsiniz. Tüm bu özellikleri taşıyan Harman Kardon Onyx Studio 6 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, tek şarjla tam 8 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi sunar. IPX7 sınıfına dâhil model su geçirmediği için partinizde güvenle kullanabilirsiniz. Şık tasarımı ve hafif yapısıyla kolayca taşıyabilir, dilediğiniz her yerde konumlandırabilirsiniz.

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5. Sesine güvenenler için: Khaco Kablosuz BT Karaoke Seti

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Müzik olmadan parti olmaz elbette. Peki, karaoke yarışmaları düzenleyerek eğlenceyi arttırmaya ne dersiniz? Khaco Kablosuz BT Karaoke Seti ile sesine güvenenleri sahneye davet edebilir, keyifli şarkılarla geceyi unutulmaz kılabilirsiniz! Akıllı televizyon, bilgisayar, projeksiyon cihazı, tablet hatta akıllı telefonla uyumlu karaoke setiyle müzik keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. 2 adet kardiyoid mikrofonu sesi arka plan gürültüsünden izole eder. Böylece daha net, pürüzsüz ve doğal ses sunar. Bluetooth 5.0 teknolojisiyle kolay kullanılan ve partilerinizin vazgeçilmezi olmaya aday karaoke setini kaçırmayın deriz.

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6. Biraz serinlemeye ne dersiniz? Intex Koltuklu Aile Havuzu

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Bunaltıcı yaz aylarında serinleten havuzlara kim "Hayır." diyebilir ki? "Bahçemde havuz yok ki!" diyorsanız merak etmeyin. Havuzu aratmayacak bir öneriyle karşınızdayız, Intex Koltuklu Aile Havuzu! Hızlı ve kolay kurulan, 229x15x66 cm boyutuyla oldukça kullanışlı havuzla sıcak yaz akşamlarına serinlik katabilirsiniz. Oldukça dayanıklı ve koku yapmayan havuzun 4 adet oturma yeri mevcut. Bu sayede hem rahatça oturarak sohbet edebilir hem havuzun keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz. Misafirlerinizi fazlasıyla mutlu edecek keyifli havuzu uzun yıllar kullanabilir, bahçe partilerine damganızı vurabilirsiniz!

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7. Aydınlatmalarla parti atmosferini yakalayın: Güneş Enerjili Solar Bahçe Aydınlatması

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

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Rengârenk aydınlatmalarla partinizi daha çekici hâle getirebilirsiniz. Farklı alanlarda kullanabileceğiniz, dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz aydınlatmalar için bahçede yeterli elektrik altyapısına sahip değilseniz sizi Güneş Enerjili Solar Bahçe Aydınlatması ile tanıştıralım. Elektrik, pil, priz gibi güç kaynağına ihtiyaç duymayan aydınlatma gün boyu güneş ışınlarıyla şarj olur. 8 animasyonlu aydınlatmanın düğmesine bastığınızda bir diğer animasyona geçiş yapabilirsiniz. Su geçirmez ürünü tüm yıl boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hem bahçe dekorasyonunuza şıklık katacak hem elektrik tasarrufu yapmanızı sağlayacak ürünü edinmeden bahçe partisi düzenlemeyin deriz!

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8. Sofistike hava yakalayın: Arma House Country Tarzı 2'li Namaste Fener

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Partinizde fenerlere yer vermek istiyor ancak parti ortamında mumun yaratabileceği tehlikeden tedirgin oluyorsanız Arma House Country Tarzı 2'li Namaste Fener tam size göre! Pil ile çalışan LED fener sayesinde devrilme gibi durumlarda yaşanabilecek olası kazalarda endişelenmenize gerek kalmaz. Piller bittiğinde USB kabloyla fenerleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sayede yaz aylarında vereceğiniz bahçe partilerinde hem istediğiniz sofistike atmosferi oluşturabilir hem mum ışığının huzurunu güvenle istediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Asarak da kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı fenerlerle bahçe partilerinize renk katmaya hazır mısınız?

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9. Sıra geldi küçük detaylara: HThome Saksı Ve Bahçe Minyatür Süsleme 7'li Kabak Seti

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Her şeyde olduğu gibi partilerde de detaylar her zaman önemli. Zarif, kaliteli ve bahçenize renk getirecek süsleri tercih ederek partinizi unutulmaz kılabilirsiniz. Sadece partilerinizde değil her zaman kullanabileceğiniz ve bahçenize çok yakışacak HThome Saksı Ve Bahçe Minyatür Süsleme 7'li Kabak Seti'yle harika ortam oluşturabilirsiniz. Toprağa yerleştirerek kullanabileceğiniz setin içerisinde farklı renk ve boyutta tam 7 adet kabak figürü yer alır. Dayanıklı taş döküm yöntemi kullanılarak üretilen dekoratif setten daha fazla alarak tüm bahçenizde kullanabilirsiniz. Uzun yıllar size eşlik edecek sete şans vermeye ne dersiniz?

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10. Son dokunuş: Sever Yapay Sarmaşıklı Çit

Yazın yaklaşmasıyla birlikte bahçesinde parti vermek isteyenler için yardımcı ürünler

Bahçe partisi havasını tamamlayacak Sever Yapay Sarmaşıklı Çit ile hem mahremiyetinizi korumaya hem bahçenizi daha şık hâle getirmeye ne dersiniz? Açılır kapanır ahşap çit üzerinde yapay sarmaşığın yer aldığı ürünün genişliğini maksimum 3.25 metreye kadar uzatabilirsiniz. Ancak ne kadar açarsanız o kadar seyrek sarmaşık görüntüsü yakalayacağınızı hatırlatalım. Tabii dilerseniz farklı yaprak desenlerinde yapay sarmaşıklar alarak ürünü çeşitlendirebilir hatta LED aydınlatmalarla süsleyerek parti havasını yakalayabilirsiniz. Dilerseniz yapay çiçeklerle rengârenk çit oluşturabilir, bahçenizin dekorasyonuna zarif bir dokunuş yapabilirsiniz.

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