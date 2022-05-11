Yazın yapacağınız tatillerde ve yürüyüşlerde kurtarıcınız olacak rahat ayakkabı modelleri

Düzenli yürüyüş yaparak yaşam kalitenizi arttırabileceğinizi biliyor muydunuz? Yaz aylarında da yürüyüşü hayatınızdan eksik etmek istemiyorsanız rahatlığıyla gönlünüzü fethedecek ayakkabılara yer verdiğimiz listeye göz atmalısınız. Kaliteli ve rahat ayakkabı modellerini listelediğimiz yazıda beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilir, yaz aylarında yürüyüş yaparken konforu da yakalayabilirsiniz. Haydi, daha fazla vakit kaybetmeyelim ve başlayalım!

1. Yaz aylarının kurtarıcısı: PUMA Ayakkabı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Yaz aylarında kullanabileceğiniz rahat bir model arıyorsanız PUMA Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. Kısa boy bilek yapısına sahip ürün, yumuşak üst kısmı sayesinde yürüyüş sırasında rahatlık sağlar. Yastıklamalı orta tabanı gün boyu kullansanız da ayaklarınızı yormaz. Nefes aldıran tasarımı sayesinde en sıcak havalarda dahi ayağınız serin ve kuru kalır. Bağcıklı kapamasıyla modeli ayağınıza uygun şekilde ayarlayabilir, kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Softride köpük tabanı yerden gelen darbeleri emerek darbe şiddetini azaltır ve yeri sağlam şekilde kavrar. Ürünün üzerinde bulunan logo ise ayakkabıya hoş bir detay katar.

2. Yumuşak tabanıyla konfor sunar: MAC MERO Ayakkabı

Sporda ya da gündelik yaşamda kullanabileceğiniz MAC MERO Ayakkabı, şık tasarımıyla ayağınızda hoş bir duruş sergiler. Teninize nefes aldıran ürün, sıcak havalarda ayağınızın kuru kalmasını sağlar. 4 cm topuk boyu olan ayakkabı, bu sayede daha uzun görünmenize katkıda bulunur. Yumuşak orta tabanı spor esnasında ihtiyaç duyduğunuz konforu sunar. Termo tabanı ise yastıklama özelliğiyle gelen darbelerin şiddetini azaltır. Ayakkabının üzerindeki yazı detayları ürüne güzel bir detay kazandırır. Ayağınızı tam olarak saran ürün, hareketlerinizi kısıtlamaz. Dayanıklı ayakkabıyı uzun süre kullanabilirsiniz.

3. Enerjik tasarımıyla herkesin beğenisini kazanır: Skechers Kadın GO RUN

Bahar ve yaz aylarında kullanabileceğiniz ayakkabıyı seçerken ürünün cildinize nefes aldırmasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde uzun süreli kullanımlarda ayaklarınız terler. Skechers Kadın GO RUN, örgü fileli üst kısmı sayesinde hava sirkülasyonu sağlayarak ayaklarınızı serin tutar. Yumuşak orta tabanı yürüyüş esnasında ihtiyaç duyduğunuz rahatlığı sunar. Bağcık sayesinde ürünü ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gri renkli ürün birçok kombine kolayca uyum sağlar ve ayağınızda şık bir duruş sergiler. Ayakkabıyı gündelik olarak kullanmanın dışında spor aktivitelerinde de tercih edebilirsiniz. Sentetik kaplamalı ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde giyebilirsiniz.

4. Hem gündelik yaşamda hem spor aktivitelerinde kullanabilirsiniz: Under Armour Ayakkabı

Tatilde ya da trekkingde tercih edebileceğiniz bir modele sahip olmak istiyorsanız Under Armour Ayakkabı'ya göz atabilirsiniz. Hafif file sayadan elde edilen ürün, gün boyu ayağınızın nefes almasını sağlar. Böylece ayaklarınızı serin ve kuru tutar. Yastıklı EVA orta tabanı spor esnasında ayağınızın rahat etmesine yardımcı olur. Ayrıca hızlı tepki verme özelliğine sahip olduğu için farklı bir yürüyüş ve koşu deneyimi yaşatır. Çok yönlü tutuşa ve dayanıklı yapıya sahip kauçuk tabanı zemini sağlam şekilde kavrayarak kaygan ve ıslak yerlerde güvenle hareket etmenize olanak verir. Sağlam materyallerden üretilen ayakkabıyı uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

5. Şık ve konforlu bir model: New Balance 500 Spor Ayakkabı

Yürüyüş ve spor için ayakkabı seçerken modelin rahat olmasına dikkat etmelisiniz. New Balance 500 Spor Ayakkabı, özel tasarımı sayesinde spor yaparken ihtiyaç duyduğunuz konforu sunar. Bağcıkları sayesinde ayakkabıyı ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Fileli üst kısmı ayağınızın nefes almasını sağlayarak kuru kalmasına yardımcı olur. Tırtıklı tabanı yeri sağlam şekilde kavrar. Böylece kaygan zeminlerde rahatça hareket imkânı verir. Üst kısımda bulunan logo ayakkabıya ikonik bir duruş kazandırır. Şık duruşuyla ayağınızda güzel bir görünüm sergileyen ayakkabıyı gündelik yaşamda da tercih edebilirsiniz. Ürünü tayt ve siyah oversize tişörtle kombinleyebilirsiniz.

6. Yeri sağlam şekilde kavrar: Adidas EDGE XT Koşu Ayakkabısı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Adidas EDGE XT Koşu Ayakkabısı, güzel tasarımıyla ayağınızda şık bir duruş sergiler. Bağcıkları sayesinde ayaklarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Özel tasarımlı ağız kısmı, ayakkabıyı kolayca giyip çıkarmanıza yardım eder. Üst kumaşı hava sirkülasyonu sağladığı için sıcak havalarda ya da spor esnasında ayağınızın nefes almasına olanak verir. Sönümlemeli bounce ara tabanı ise kendinizi gün boyu konforlu hissetmenizi sağlar. Yüksek taban boyu, daha uzun görünmenize yardımcı olur. Enerjinizi zirveye taşıyacak ayakkabıyı açık renk eşofman altı ve kısa kollu tişört ile tamamlayabilirsiniz.

7. Yüksek topuk boyu ile uzun görünmenizi sağlar: Lord's Ayakkabı

Sıcak havalarda tercih edebileceğiniz ve yürüyüş yaparken giyebileceğiniz rahat bir modele sahip olmak istiyorsanız Lord's Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. Ortopedik orta tabana sahip ürün, omurgaya binen yükü azaltır ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Birinci sınıf hava kanallı dış kumaşı terlemeye neden olmadığı için koku oluşumunu engeller. Hem spor aktivitelerinde hem gündelik yaşamda kullanabileceğiniz ürün, konforlu yapısıyla ayaklarınızı rahat ettirir. 5,5 cm topuk boyu sayesinde daha uzun görünmenizi sağlar. Kaymaz alt tabanı zorlu arazilerde rahatça gezmenize olanak verir. Yan kısımda bulunan beyaz desenler ayakkabıya hoş bir detay kazandırır.

8. Spor aktivitelerinde ihtiyaç duyduğunuz konforu sunar: HUMMEL Unisex Spor Ayakkabı

Yaz aylarının en güzel aktivelerini listelesek doğa yürüyüşleri muhtemelen ilk sırada yer alır. Siz de dağ bayır gezmeyi sevenlerdenseniz rahat ve nefes aldıran bir ayakkabıya sahip olmasınız. Öyleyse HUMMEL Unisex Spor Ayakkabı, aradığınız ürün olabilir. Mikrofiber dış kumaşı yüksek hava sirkülasyonu sağlayarak ayaklarınızın kuru kalmasına yardımcı olur. Boost foam orta tabanı zorlu arazilerde ayaklarınızı rahat hissettirir. Hafif yapısıyla daha az efor sarf etmenizi sağlar. Yeri sağlam şekilde kavrayan tabanı kaygan zeminlerde rahatça hareket olanağı verir.