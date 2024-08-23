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Yazınca direkt o çıkıyor 'O kelimeyi söylemek istemiyorum, söyledikçe çoğalıyor' 5 yıl önce yaptığı başına dert oldu! Google'a seslendi

23.08.2024 14:55
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Antalya’da halk otobüsü şoförünün içinde para dolu cüzdanları bulup sahiplerine teslim etmesinin ardından sosyal medyada yapılan ‘Salak mısın’ yorumuna haberler yoluyla tepki göstermesi adeta hayatını kararttı. Google’a anahtar kelime olarak ‘salak şoför’ yazınca ilk sayfanın neredeyse tamamında kendisi çıkan Barış Özer, “O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Google, ben akıllı şoförüm” dedi.

Yazınca direkt o çıkıyor 'O kelimeyi söylemek istemiyorum, söyledikçe çoğalıyor' 5 yıl önce yaptığı başına dert oldu! Google'a seslendi

Antalya’da 5 yıl önce halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, içerisinde 30 bin lirayı geçkin döviz ile Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim ettikten sonra ‘Salak mısın’ yorumuna maruz kalan Barış Özer, olumsuz yorum yapan bu kişiye basın yoluyla tepki gösterdiği için Google'ın anahtar kelime mağduru oldu.

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Google’a ‘salak şoför’ yazınca ilk sayfanın neredeyse hepsinde çıkan Özer, artık o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini söyledi.

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"SÖYLEDİKÇE DAHA DA ÇOĞALIYOR"

Özer, “Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım. Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor” dedi.

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"AKILLI, DÜRÜST, VİCDANLI ŞOFÖR OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUM"

Google’a da seslenen Özer, “Google ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum. Söylemek istemediğim kelimeyle ilgili herhangi bir konu gündeme gelince bana mesaj atıyorlar” dedi. (İHA)

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AW272961_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Şoför
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