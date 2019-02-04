"Yazışmaların sızdırılması kamuoyunu aldatmayı amaçlıyor"

TUNUS (AA) - Tunus'taki Nahda Hareketi, Sayıştay ile Tunus Merkez Bankası arasındaki Nahda Hareketi'ne ilişkin yazışmaların sızdırılmasının kamuoyu algısını yanıltma amaçlı olduğunu belirterek, yapılanları şiddetle kınadı.

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sayıştay ve Merkez Bankası arasındaki yazışmaların sızdırılması şiddetle kınandı.

Açıklamada, sadece Nahda'ya ilişkin olanların sızdırılarak diğer partilerinkilere dair yazışmaların sızdırılmamasının, kötü ve tehlikeli amaçlar için yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yazışmaların sızdırılması kamuoyunun algısını aldatmayı, Nahda'yı karalamayı amaçlıyor. Tunusluların alışageldiği gibi demokrasi düşmanlarının uydurduğu haber Nahda'yı ve genel olarak parti çalışmalarını bozmak için yapılmış yeni bir girişimdir." ifadeleri yer aldı.

Nahda Hareketi'nin şeffaflık ilkesi ve parti çalışmalarını düzenleyen yasal uygulamalara karşı saygılı yaklaşımı ve başta Sayıştay olmak üzere devlet kurumlarının yaptığı denetleme faaliyetlerine verdiği önemin altı çizilen açıklamada, devlet kurumlarının siyasi ve partisel çekişmelere karşı tarafsız kalmasının önemi vurguladı.