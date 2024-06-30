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  4. Yazlık sitede cinayet! Özel güvenlik görevlisi, daire sahibini bıçaklayarak öldürdü

Yazlık sitede cinayet! Özel güvenlik görevlisi, daire sahibini bıçaklayarak öldürdü

30.06.2024 23:58
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yazlık bir sitede, özel güvenlik görevlisi ile site sakini arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Güvenlik görevlisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan daire sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazlık sitede cinayet! Özel güvenlik görevlisi, daire sahibini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir yazlık sitede meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş (32), sitenin güvenlik görevlisi Ali A. K. (35) tarafından havuz başında alkol almaması konusunda uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

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Ancak aynı gün saat 22.00 sıralarında Aktaş ile site güvenlik görevlisi arasında aynı konuyla ilgili yeniden tartışma çıktı. Sitenin nizamiye kapısında yaşanan tartışma sırasında güvenlik görevlisi, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralanan Sezer Soner Aktaş, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ali A. K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan, bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Aktaş'ın araçla siteden çıktığı sırada güvenlik görevlisi ile tartıştığı, daha sonra aracını park ederek kulübeye gelip güvenlik görevlisi ile tartışmaya devam ettiği anlar yer aldı.

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Tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan güvenlik görevlisinin, Aktaş'a saldırıp bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin
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