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  4. Yazlıkçıların kabusu oldu! Farklı bir ihbara gittiler... O detay fark edilince yakalandı

Yazlıkçıların kabusu oldu! Farklı bir ihbara gittiler... O detay fark edilince yakalandı

24.05.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri yazlık evlere dadanan hırsızı kaçarken yakaladı. Çevreye rahatsızlık veren şahısların olduğu yönünde bir ihbar üzerine bölgeye giden ekiplerin sitedeki bir dairenin camının kırık olduğunu fark edince hırsızlık olayının gerçekleştiğini tespit etti.

Yazlıkçıların kabusu oldu! Farklı bir ihbara gittiler... O detay fark edilince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Akçay İkizçay Mahallesi 2027 Sokak Demet Sitesi önünde çevreye rahatsızlık veren şahıslar olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, herhangi bir kişi olmadığını ancak site içindeki bir dairenin camının kırık olduğu ve hırsızlık olayının gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen asayiş büro amirliği ekipleri, bölgede şüpheli niteliği taşıyabilecek kişi üzerinde araştırma başlattı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

İnceleme sonucu R.A.(30) isimli kişiyi LCD televizyon ve 1 adet pantolon ile birlikte kaçmaya çalıştığı esnada Gürlek Caddesi üzerinde yakaladı. Daire sahibi olan H.D.’de bilgi veren polis ekipleri, şikayetçi olunması üzerine yakalanan kişinin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Balıkesir
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