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Yazlıkçıların "şezlong" eyleminde gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

Ayvalık ilçesinde sahile koydukları şezlong ve şemsiyelerin belediye ekipleri tarafından kaldırılmasına tepki gösteren yazlıkçılar, yol kapatma eylemi yaptı - Eylem sırasında geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı uzman çavuş hafif yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sahile koydukları şezlong ve şemsiyelerin belediye ekiplerince kaldırılmasına tepki gösteren yazlıkçılar, yol kapatma eylemi yaptı.

Küçükköy Mahallesi sınırları içinde kalan dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda, çevredeki yazlıkçıların kumsala daimi olarak koydukları şezlong ve şemsiyeler, Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Protesto amacıyla toplanan tatilciler, Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye gelen jandarma ekipleri duruma müdahale etti.

Bu sırada bazı araç sürücüleri ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı.

Bir araç sürücüsü, geri manevra yaparken Jandarma Uzman Çavuş Umut Yavuz'a çarptı. Hafif yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Atatürk Bulvarı'na gelen zabıta ekipleri, protestoculara, şezlong ve şemsiyelerin şikayetler doğrultusunda kaldırıldığını anlattı.

Yazlıkçılar, zabıta ekipleriyle bir süre görüştükten sonra eylemi bitirdi.

Öte yandan, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, bacağından yaralanan Uzman Çavuş Umut Yavuz'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Ayvalık Jandarma şezlong tepki yaralandı yol kapatma

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