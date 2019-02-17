Yazma eserlere 223 yıllık özel koruma

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'deki 223 yıllık Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi, kuruluşundan bu yana değiştirilmeyen katran ağacından dolapları, taş kubbesi ve el yazmaları için özel dizayn edilen ortamıyla nadide eserlere ev sahipliği yapıyor.

Kentin simgesi Cami-i Kebir ile duvar duvara bulunan, tarihi yazma eserler kadar dünden bugüne özelliğini koruyan mimarisiyle de dikkati çeken kütüphane, geçmişle gelecek arasında köprü kuruyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3. Selim döneminde Reis-ül Küttab (Dışişleri Bakanı) olan Mehmet Raşid Efendi'nin memleketine kazandırdığı kütüphane, şu anda 2 bin 52 el yazması, 5 bin 923 Harf Devrimi öncesi eski basma, 18 İbrahim Müteferrika baskısı ve diğer kitaplar olmak üzere toplam 8 bin 520 eserle hizmet veriyor.

Kütüphanedeki eserlerden 925 cilt el yazması ile 18 cilt Müteferrika baskısı Mehmet Raşid Efendi'ye ait.

Çoğunluğu dini olmak üzere edebiyat, tarih ve coğrafya konularında yazılmış Arapça ve Farsça eserlerin yer aldığı kütüphanede, İmam Maturidi'ye ait "Te'vilatü Ehlü's Sünne" eseri de yer alıyor.