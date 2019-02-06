"Yazmak isteyenlere tavsiyem, okumaya başlamalarıdır"

İSTANBUL (AA) - Yazar İskender Pala, okurlarıyla bir araya geldiği etkinlikte, "Kalemi yazma aracı olarak görmeyin, bir eser yazmak için önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Benim yazmak isteyenlere en önemli tavsiyem okumaya başlamalarıdır." dedi.

Nevmekan Bağlarbaşı'ndaki "Taze Kitap Kokusu" etkinliğinde konuşan Yazar İskender Pala, kitaplarının yazma, okuma ve baskıya gönderme süreçlerini anlatarak, yazmak isteyen gençlerin çok ve bilinçli kitap okuması gerektiğini söyledi.

Pala, kalemin yazmaktan çok bir düşünce aracı olduğuna işaret ederek, "Kalemi yazma aracı olarak görmeyin, bir eser yazmak için önce iyi bir araştırma yapmak gerekir. Benim yazmak isteyenlere en önemli tavsiyem okumaya başlamalarıdır." diye konuştu.

Hem akademik yazarlığı ve hem de roman yazarlığını tecrübe ettiğini ifade eden Pala, "Kitaplarımı yazmadan önce uzun bir okuma sürecine başlıyorum. Tarihi roman yazarı, gerçek kişilerin biyografisini kullanır ama hayali karakterlerin biyografilerini kendi yazar. Benim yazma tarzımda, bir romanı yazmaya başlamadan önce başı ve sonu bellidir. Araştırmalarım belli bir doygunluğa ulaşınca oturup o arayı doldurmaya başlarım." ifadelerini kullandı.