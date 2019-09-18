Yargıda Birlik Derneği (YBD) tarafından, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında, yargı kurumları hakkında, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayan asılsız ithamlarda bulunulduğu belirtildi.

YBD'den bazı basın yayın organlarında yargı kurumları hakkında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yargı kurumlarının, suç örgütleriyle terörle ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele sürecinde takdire şayan bir mücadele örneği sergilediğine işaret edilerek, "Yargı kurumlarımız, hain darbe girişimi sonrasında, devletin kılcal damarlarına kadar yerleşen terör örgütü mensuplarının tespiti ve cezalandırılmasında, hukuk ölçüleri içerisinde sergilediği gayret ve hassasiyet, vicdan sahibi tüm kamuoyu mensuplarının takdir ve iltifatına nail olmuştur. " ifadeleri kullanıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, yargı kurumları hakkındaki hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayan asılsız itham ve iddiaların bilgi ve belgeye dayanmadığı vurgulanan açıklamada, bu çabaların sürdürülen mücadeleyi sekteye uğratamayacağı aktarıldı.