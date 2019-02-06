YDA Söğütözü Projesi'nin asansörlerinde Mitsubishi Electric imzası

İSTANBUL (AA) - YDA Group, YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric ile anlaştı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, YDA Group, Ankara'da 290 adet 4+1, 37 adet 5+1 daire, 9 adet dubleks daire, 438 ofis, süpermarket, spor ve SPA merkezi ile yaklaşık 2 bin 500 metrekare toplam alana sahip restoran ve cafelerden oluşan ticari alanları bulunan YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric’i tercih etti.

Tüm projelerinde pazarın gelişen ihtiyaçlarını ve müşterilerinin beklentilerini kusursuz bir şekilde karşılamayı amaçlayan YDA Grup, yüksek kalite ve konfor anlayışını Mitsubishi Electric’in asansör sistemleriyle destekliyor.

- Yüksek kapasiteli asansörler

İleri teknolojisi, seyir konforu ve güvenliğin yanı sıra ürün, servis ve bakım kalitesiyle de dikkati çeken Mitsubishi Electric, YDA Söğütözü projesinde kapasiteleri bin kg ve bin 350 kg, hızları saniyede 1 metre, 2,5 metre ve 3 metre arasında değişen 30 adet makine daireli ve 14 adet makine dairesiz asansörleriyle yer aldı.