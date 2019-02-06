HABER

YDA Söğütözü Projesi'nin asansörlerinde Mitsubishi Electric imzası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

YDA Group, YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric'i tercih etti

İSTANBUL (AA) - YDA Group, YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric ile anlaştı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, YDA Group, Ankara'da 290 adet 4+1, 37 adet 5+1 daire, 9 adet dubleks daire, 438 ofis, süpermarket, spor ve SPA merkezi ile yaklaşık 2 bin 500 metrekare toplam alana sahip restoran ve cafelerden oluşan ticari alanları bulunan YDA Söğütözü projesinin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric’i tercih etti.

Tüm projelerinde pazarın gelişen ihtiyaçlarını ve müşterilerinin beklentilerini kusursuz bir şekilde karşılamayı amaçlayan YDA Grup, yüksek kalite ve konfor anlayışını Mitsubishi Electric’in asansör sistemleriyle destekliyor.

- Yüksek kapasiteli asansörler

İleri teknolojisi, seyir konforu ve güvenliğin yanı sıra ürün, servis ve bakım kalitesiyle de dikkati çeken Mitsubishi Electric, YDA Söğütözü projesinde kapasiteleri bin kg ve bin 350 kg, hızları saniyede 1 metre, 2,5 metre ve 3 metre arasında değişen 30 adet makine daireli ve 14 adet makine dairesiz asansörleriyle yer aldı.

Projede yer alan 12 adet yolcu asansöründe, katlardan yapılan çağrılarda kat numarası girildiğinde ilgili asansörü yönlendiren özel yönlendirme sistemi bulunuyor. 10 adet yolcu asansöründe ise sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan Değişken Hız (VSE) özelliği yer alıyor.

İleri teknolojisi ve bilgi birikimi ışığında ilklere imza atarak sektörde öncü olmaya devam eden Mitsubishi Electric, enerji kullanımı ve arıza oranlarını minimuma, konfor ve güvenliği ise maksimuma taşıdığı yeni nesil asansörlerin üretimini gerçekleştiriyor.

Markanın YDA Söğütözü projesinde yer alan asansörlerinde de bulunan Değişken Hız (VSE) özelliği bu teknolojilerden yalnızca biri. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan "Değişken Hız" özelliği, kabin içi yüke göre asansör hızını belirleyen bir teknoloji.

- Minimum bekleme ve seyahat süresi

Yüksek enerji tasarrufu sağlayan bu ileri teknoloji opsiyonel özellik sayesinde asansörler, 14 kişilik (bin 50 kg) bir kabinde 1-2 kişi olduğunda saniyede 1 metre, 6-9 kişi olduğunda saniyede 1,6 metre ve 12-14 kişi olduğunda yine saniyede 1 metre hız ile çalışabiliyor.

Kabin içerisinde az veya çok yük olduğunda asansör motoru fazla enerji ihtiyacı duyarken, asansör içindeki yük miktarı karşı ağırlıkla dengelendiğinde asansör motoru daha az enerji harcıyor.

Bu iki durum arasındaki enerji farkı, kabin ile karşı ağırlık dengelendiğinde ek hız olarak kullanılıyor. Bu özellik sayesinde bekleme süreleri yaklaşık yüzde 15, seyahat süresi ise yüzde 32'ye varan oranda kısalabiliyor. Bu sayede enerji tasarrufu ve konforda önemli oranda artış sağlanıyor.

PARTNERWhatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!Whatsapp'ta silinen mesajları böyle okuyabilirsiniz!
Ağaç kökü ve dalından hediyelik eşya yapıyorAğaç kökü ve dalından hediyelik eşya yapıyor
Beyoğlu'nda kabus olan "Sevgili Hırsızlar" yakalandıBeyoğlu'nda kabus olan "Sevgili Hırsızlar" yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mitsubishi Electric

En Çok Okunan Haberler

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi

Tarihi değiştiren keşif! Dünyanın ilk ameliyatı Göbeklitepe'de yapıldı

Tarihi değiştiren keşif! İlk ameliyat Göbeklitepe'de yapıldı

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

30 dakika boyunca inşaat demiriyle dövdü!

Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Her şey bir anda oldu! Sesi duyan oraya koştu

Yerel seçim öncesinde merak ediliyordu! Vali, 'Çok mutluyuz' diyerek açıkladı

Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.