YDS 2019 / 2 Temel soruları ve cevapları yayımlandı! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haftasonu Yabancı Dil Sınavı’na giren adaylar YDS sonuçları için meraklı ve heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Tabii henüz YDS sonuçlarının açıklanmasına daha var. Yine de ÖSYM’den gelen YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklaması adayları sevindirdi.

ÖSYM’nin soru kitapçıklarını aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz AİS üzerinden adayların erişimine açması ile adaylar sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilecekler. İTŞE YDS soru kitapçıkları kontrol bağlantısı ve ÖSYM’nin açıklaması

YDS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM’DEN YDS AÇIKLAMASI

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10 aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Eylül 2019 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre sonuçlar 1 Ekim Salı günü ilan edilecek. ÖSYM sonuçların söz konusu gün saat kaçta ilan edileceğini açıklamadı.



