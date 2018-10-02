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YDS başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Adaylar, başvurularını 10 Ekim'e kadar yapabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3, 2 Aralık'ta yapılacak.

Sınav başvuruları, 10 Ekim'e kadar alınacak. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacak.

Adayların başvuru sürecinde 2018-YDS/3 Kılavuzu'nun incelemeleri gerekiyor.

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