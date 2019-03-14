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YDS giriş belgeleri erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarının sınava giriş belgeleri yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2019-YDS/1) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Mart Pazar günü düzenlenecek 2019-YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesine, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
ösym Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS

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