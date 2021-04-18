YDS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YDS kaç dakika sürüyor?

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Nisan’da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1 ) adayları uyardı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YDS 18 Nisan 2021'de 10.15'de başlayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek.

2021 YDS sınav süresi sınav öncesi adayların odaklandığı konulardan oldu. Başvuruları 25 Şubat – 8 Mart 2021 tarihlerinde alınan YDS sınavı pazar günü adayların katılımı ile gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın süresi 3 saat (180 dakika) olacak. ÖSYM takvimine göre, YDS sonuçları 11 Mayıs'ta açıklanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ VE FOTOĞRAFLI KİMLİK ZORUNLU

18 Nisan’da uygulanacak 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2021-YDS/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, 18 Nisan’da 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Nüfus müdürlüklerine başvuran adaylara, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, ÖSYM’nin internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgeleri” ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Adayın başvuru yapabilmesi için sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.



