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YDS sınav sonuç tarihleri belli oldu... 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sonuç öğrenme ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 13.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Uzun süredir 2020 YDS’ye katılan adaylar tarafından 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu soruluyordu. 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ÖSYM duyurdu. 23 Ekim tarihinde açıklanacak olan YDS sınav sonuçları heyecanla bekleniyor.

YDS sınav sonuç tarihleri belli oldu... 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sonuç öğrenme ekranı!

Bir süredir adaylar arasında 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Adaylar, sınavdaki sonuçlarını öğrenmek için 2020 YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyordu. ÖSYM'den yapılan açıklamayla YDS 2020 sonuçları T.C. kimlik numarası ve adayların şifreleri ile sorgulanıp öğrenilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar kullanıcı bilgileriyle sonuc.ösym.gov.tr adresinden sonuçları sorgulayabilecekler. İşte 2020 YDS sınavına dair merak edilenler...
YDS SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Eylül tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Binlerce kişinin girdiği YDS 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve mevcut şifreleri ile aşağıdaki linkten 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren mümkün olabilecek. ÖSYM bazen sınav tarihlerin açıklanacağı tarihten önce açıklama yapabiliyor. Bu yüzden 2020 YDS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 23 Ekim'den önce de olabilir. Adayların bu konuda ÖSYM'nin son dakika YDS açıklanma tarihlerini takip etmesi önerilir.
YDS SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YDS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YDS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla ÖSYM tarafından duyuru yapılacaktır. Adayların YDS sonuçlarının açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilmeleri mümkün olacak. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sınav sonuçları verilen tarihten önce de açıklanabilir.

2020 YDS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

2020 YDS SORULARI VE CEVAPLARI

2020 YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Adaylar tarafından 2020 YDS cevap anahtarı ve sorularının tamamına nasıl ulaşılacağı da merak ediliyor. Sınava başvurmuş olan adaylar YDS 2020 cevap anahtarı ve sorularının tamamına da ulaşabiliyor. Bunun için 28 Eylül 2020 tarihi saat 15.30 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapmak gerekiyor.

YDS soru kitapçığı 2020 ve YDS cevap anahtarı 2020 için adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Aynı zamanda adaylar; YDS cevap anahtarı ve YDS soruları 2020 erişimini 10 gün süre ile sağlayabiliyor. Bu nedenle soruları ve cevaplarını merak eden adayların soruların ve cevapların tamamına ulaşabilmek için 10 gün içerisinde sisteme giriş yapması bekleniyor.
YDS SINAV SONUÇLARI 2020 AÇIKLANMA TARİHİ
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre sorular; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğindedir ve telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM tarafından verilen bir yazılı izin olmadığı sürece YDS soru kitapçığı ve YDS cevaplar 2020 hiçbir şekilde çoğaltılamıyor, dağıtılamıyor ve yayınlanamıyor.
ÖSYM’nin resmi internet sitesinde paylaşılan linkin içerisinde %10’una erişim sağlanabilen soru ve cevaplar arasında Almanca testi ve cevap anahtarı, Arapça testi ve cevap anahtarı, Fransızca testi ve cevap anahtarı, İngilizce testi ve cevap anahtarı ve Rusça testi ve cevap anahtarı yer alıyor.

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