YDS sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? YDS sınavında çıkan sorular

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Sınavı bugün adayların katılımı ile gerçekleştirildi. 18 Nisan 2021 Pazar günü yapılan sınav öncesi bazı merkezlerde açık tutulacak nüfus müdürlükleri duyurulmuştu. İşte sınava ilişkin tüm detaylar ve adayların bilmesi gerekenler…

YDS SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. ÖSYM tamamlanan sınavın soruları aynı günün akşamında ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu nedenle 2021 YDS sorularının cevaplarının bu akşam ya da yarın gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Sorular ve cevap anahtarının yüzde 10’u herkese açık olarak tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişime açık olarak yayınlanacak. Sorular ve cevapların tamamına ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişiler ulaşabilecek.

YDS SINAV SÜRESİ NE KADARDI?

Geçtiğimiz dönemlerde başvuruları tamamlanan Yabancı Dil Sınavı için adaylara toplamda 180 dakika süre tanındı. Saat 10:15’te başlayan sınav 13:15’te sona erdi.

YDS 2021 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Yabancı Dil Sınavı’nın sonuçları ise 11 Mayıs 2021 günü erişime açılacak. Sınav sonucu ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



