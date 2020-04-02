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YDS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YDS ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs önemleri kapsamında YDS ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM’nin sınav takvimini güncelleyerek sadece YDS için değil pek çok başka sınav için de erteleme kararı aldı. Peki YDS ne zaman? İşte ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YDS’nin yeni tarihi...

YDS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek? 2020 YDS ne zaman?

YDS’e hazırlanan adayların hazırlık süreci koronavirüs salgını nedeniyle uzadı. Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek Yabancı Dil Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden YDS ileri bir tarihe ertelendi. Peki YDS ne zaman ve YDS sınav yerleri ne zaman ilan edilecek?

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 YDS /1 sınavı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak.

YDS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

YDS SINAVI KAÇ SORUDUR VE SÜRESİ NE KADAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS), adaylara yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli ve toplam 80 sorudan oluşan bir test uygulanır. Sınav süresi ise 150 dakikadır.

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