YDS sonuçları açıklandı! 2018 YDS sonbahar dönemi sonuç sorgulama sayfası açıldı!

9 Eylül’de yapılan 2018 Sonbahar dönemi YDS’sine giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. ÖSYM’den beklenen açıklama geldi ve YDS sonuç sorgulama sayfası adayların erişimine açıldı. YDS adayları aşağıdaki bağlantı ile erişebilecekleri sonuç sorgulama sayfasında T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri sınavdan kaç puan aldıklarını öğrenebilirler.

YDS sonuçları için tıklayınız

YDS PUANLARININ HESAPLANMASI VE SEVİYELERİ

YDS puanlarının hesaplanması 100 üzerinden gerçekleştirilmektedir. Puan aralıkları da 5 tanedir ki dil tazminatı bu seviyelere göre belirlenir.

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

SINAV SONUÇLARIAN İTİRAZ

YDS sonuç sorgulama yaptıktan sonra puanınız ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız 10 gün içinde ÖSYM'ye başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM merkezine başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masrafları karşılığı, SYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR390001002533060280115229) gerekli ücreti (ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanan Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri duyurusunda ücretler belirtilmektedir.) yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. (Bu hesaba sınav ücretleri kesinlikle yatırılmamalıdır.). Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.



