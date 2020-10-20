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YDS sonuçları açıklandı mı? 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YDS sonucu nasıl öğrenilir?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

YDS sonuçları sınava katılım sağlamış adaylar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 YDS için sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. Bu nedenle sabırsızlanan adaylar sık sık YDS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını merak ediyor. ÖSYM tarafından merak edilen tarihle ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonucu nasıl öğrenilir? İşte detaylar…

YDS sonuçları açıklandı mı? 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YDS sonucu nasıl öğrenilir?

YDS sınav sonuçları açıklandı mı sorusu 27 Eylül 2020 tarihinde sınava katılım sağlamış olan adaylar tarafından sorulmaya devam ediliyor. Sınav merkezlerinde uygulanan ve adayların yabancı dil yeterlilikleriyle ilgili olarak gereksinim duyduğu sınava ilişkin sonuç açıklanma tarihi merak ediliyor. ÖSYM YDS 2020 sonuçları ile ilgili adaylara bir tarih verdi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler ve konuyla ilgili detaylar...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 27 Eylül tarihinde gerçekleşmiş ve binlerce aday sınava katılmıştı. ÖSYM sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama yaptı. Ancak çok sayıda aday sınavın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından YDS sonuçları henüz açıklanmadı. Şimdi, adaylar sonuçların açıklanacağının belirtildiği tarihi beklemeye başladı.

YDS sonuçları açıklandı mı? 2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? YDS sonucu nasıl öğrenilir?

2020 YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin duyurduğu takvim doğrultusunda YDS sonuçları 2020 23 Ekim 2020 tarihinde Cuma günü açıklanacak. Buna karşılık ÖSYM tarafından Cuma günü sonuçların açıklanacağı saate dair henüz bir bilgi verilmedi. Bir yandan da adaylar, bazı sınav sonuçlarının verilen tarihten daha erken açıklanmış olmasından kaynaklı olarak YDS sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabını merak ediyor. Henüz bu konuda da güncel bir gelişme yaşanmadı. Aynı zamanda sonuçların sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da araştırılıyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA

YDS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sınav sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile beraber bu kanallardan sonuçlarına ulaşabilecek. Bunun yanı sıra adaylar herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde ilan edilen sonuç bilgileri ve duyurular adaylar için tebliğ hükmünde olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ise adayların sonuç bilgilerini merkeze resmi olarak başvuru yaparak yine web servisi üzerinden alabilecek.

Bunların yanı sıra ÖSYM aday işlemleri sistemindeki kayıtlı kimlik bilgisinde değişiklik olan adaylar için daha önce aldıkları sınav/yerleştirme sonuçları, değişmiş olan kimlik bilgileri doğrultusunda tekrar düzenlenmiyor. Aynı zamanda ÖSYM tarafından adaylara dair sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasının sağlanması amacıyla Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi işlemi hizmete sunuldu. Bu amaç ile kullanılmak üzere sınav sonuç belgelerinin en alt kısmında sistemin rastgele ürettiği sonuç belgesi kontrol kodu bulunuyor. Bu işleme ise sonuc.osym.gov.tr üzerindeki sonuç belgesi kontrol sistemi sayfası aracılığı ile ulaşılabiliyor. Şimdi, tüm adaylar tarafından sonuçlarının açıklanacağının ilan edildiği tarih heyecanla beklenmeye başladı.

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