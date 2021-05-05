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YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

05.05.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. Akademik kariyer hayali ile YDS sınavına katılım gösteren adaylar 18 Nisan tarihinde geçekleşen YDS sınavı sonuçlarını merak ediyor. Peki YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

18 Nisan tarihinde gerçekleşn Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları ile ilgili son gelişmeler öğrenciler tarafından takip ediliyor. YDS sınavına katılan ve akademik kariyer hayali olan adaylar YDS sınavı sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki YDS sonuçları açıklandı mı?

2021 YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 18 Nisan gününde yapılmıştı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen Yabancı Dil Sınavı için adaylara toplamda 180 dakika süre tanınmıştı. Saat 10:15’te başlayan sınav 13:15’te sona ermişti. Sınav sonuçlarının açılanacağı günü bekleyen adaylar ise ÖSYM'den gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor. Fakat YDS sınav sonuçları ile alakalı şu an için herhangi bir açıklama yok.

Yayımlanmış olan YDS başvuru kılavuzuna göre sınav sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde adayların erişine sunulmuş olacak. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların TC kimlik numarası ve şifre ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine girip sonuçlarına ulaşması mümkün. Belirtilen nternet adresinden ve mobil uygulamalardan öğrenilebilen sonuçlar için adaylara sonuç belgesi ise gönderilmeyecek.


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
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