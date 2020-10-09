YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Uzun süredir sınava katılım sağlamış olan adaylar tarafından YDS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Başvuruları 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında alınmış olan YDS 2020 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşti. Sınavın gerçekleşmesinin ardından tüm adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. YDS sonuçları 2020 açıklanma tarihi belli oldu. İşte merak edilen detaylar...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin paylaştığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2020 YDS sınav sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Şimdi adaylar tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2020-YDS sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor.



YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2020 YDS sonuçları adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile beraber ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenilebilecek. YDS sonuçları için adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilmiş olan sonuç bilgileri ve duyurular adaylar için tebliğ hükmünde olacak.