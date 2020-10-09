YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Uzun süredir sınava katılım sağlamış olan adaylar tarafından YDS sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Başvuruları 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında alınmış olan YDS 2020 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşti. Sınavın gerçekleşmesinin ardından tüm adaylar sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. YDS sonuçları 2020 açıklanma tarihi belli oldu. İşte merak edilen detaylar...
ÖSYM’nin paylaştığı sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2020 YDS sınav sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Şimdi adaylar tarafından Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2020-YDS sınav sonuçlarının nasıl sorgulanacağı da merak ediliyor.
2020 YDS sonuçları adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile beraber ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenilebilecek. YDS sonuçları için adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilmiş olan sonuç bilgileri ve duyurular adaylar için tebliğ hükmünde olacak.
İlgili kamu kurum ve kuruluşları da adaylarla ilgili sonuç bilgilerini, merkeze resmi olarak başvuruda bulundukları zaman web servis aracılığıyla alabilecekler. Şimdi adaylar tarafından sonuçların açıklanacağı tarih olan 23 Ekim 2020 tarihi heyecanla beklenmeye başladı. 2020-YDS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ise 28 Eylül 2020 tarihinde 10 gün süre ile T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapacak olan adayların erişimine açılmıştı.
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