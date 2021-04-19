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YDS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

19.04.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından 18 Nisan’da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları ile ilgili açıklama geldi. Nisan ayı içerisinde yapılan 2021 yılı YDS sınav sonuçları, mayıs ayı içerisinde açıklanacak. ÖSYM, YDS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını da erişime açtı.

YDS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM’den yapılan duyuruda, YDS/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı kurumun resmî internet sitesinden erişime açıldığı belirtildi. 18 Nisan’da yapılan YDS sınav sonuçları 11 Mayıs 2021’de erişime açılacak.

2021 YDS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARI YAYILAMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarını Yayımladı. 18 Nisan 2021’de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuranlar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2021’de ÖSYM'nin internet sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca erişebilecektir.

YDS sonuçları ne zaman açıklanır? 2021-YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandıı

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

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