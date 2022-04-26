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YDS SONUÇLARI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları açıklandı mı?

26.04.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS sonuçları gündemi meşgul eden konuların başında yer alıyor. YDS 2022 yılında 10 Nisan tarihinde yapıldı. YDS, ÖSYM tarafından yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personellerinin ve kamu kuruluşlarına yerleşmek isteyen kişilerin yabancı dil bilgisi seviyelerini belirlemek için uygulanmaktadır. Milyonların gözü kulağı, açıklanacak olan YDS sonuçları haberinde. İşte merakla beklenen YDS sonuçlarına dair detaylar!

YDS SONUÇLARI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları açıklandı mı?

YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan ve yabancı dil tespiti için yapılan YDS sınav sonuçları bu sabah itibariyle erişime açıldı. 41 ilde 47 sınav merkezinde uygulanan YÖKDİL'in bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştirileceğini dile getiren Aygün, YÖKDİL'i basılı yapmaya devam ederken aynı zamanda ilk kez elektronik ortamda (e-YÖKDİL) 14 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşti. 10 Nisan tarihinde yapılan ve milyonları ilgilendiren 2022 YDS sonuçları açıklandı. İşte YDS'ye dair detaylar!

2022 YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YDS PUANHESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
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