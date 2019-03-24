HABER

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

Antalya’da, ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) koşarak yetişmeye çalışan öğrenciler, maraton koşucularını aratmadı. Kapıların kapanmasının ardından dakikalarla sınavı kaçıranlar da salonlara alınmadı.

Bir öğrencinin ise 15 dakika kuralını dikkate almayıp sınav saatiyle salona giriş saatini karıştırması, sınava girememesine neden oldu.

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

Antalya’da, ÖSYM'nin düzenlediği YDS'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı.
Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını, kantinlerde emanete verdi, kantine gidecek süreyi göze alamayan bazı adaylar ise eşyalarını dışarıda bıraktı.
Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav yerlerinde adeta maraton yarışlarını andıran görüntüler oluştu.
Adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Bazı adaylarsa sınava geç kaldığı için salona alınmadı.

5 DAKİKA TOLERANS GÖSTERMEDİLER

5 DAKİKA TOLERANS GÖSTERMEDİLER
15 dakika kuralının geçerli olduğu ve saat 10.00'da başlayan sınavı bir dakikayla kaçıran öğrencilerden birisi, kapı önünde polise ricada bulunmasına karşın, kapı açılmadı.
Sınav saatiyle salona giriş saatini karıştırdığı için sınava geç kalan Enis Bedel isimli genç de uzun süre polise dil dökmesine karşın içeriye alınmadı.
Bedel, “Sınava geç kaldım, çünkü eşyalarımı emanete verdim. Park yeri de sıkıntı. Geldim almadılar. İşin ilginç tarafı 10.15 sınav saati yazıyor, aşağıda da 10.00 yazıyor. Bunu o zaman neden yazıyorsunuz. Ben buna göre kendimi ayarlamıştım. 5 dakika tolerans göstermediler” dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya YDS

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Ölümün böylesi! Bir anlık hatanın sonu korkunç oldu!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

İzmir'de sokaklar savaş alanına döndü

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana bölge geldi

Tüm gözler burada! Alana bölge geldi

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.