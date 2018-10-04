YDÜ, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC'yi temsil etti

Geceye Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukanı yanı sıra projeye destek veren üniversite temsilcileri, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, kamu kurum ve kuruluşları, il müdürleri ve belgeselde yer alan 8 Türk Ana’yı canlandıran Türk Cumhuriyetleri’nden anneler ve sanatseverler katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, 2 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin İstanbul Osmaniye’de düzenlenen ve açılış filmi olarak gösterimi yapılan “Türk Ana” adlı belgeselinin gala gecesine katıldı.

LEFKOŞA,(DHA) - YAKIN Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında sekiz ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil ettiği 3'üncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin Galası Gecesi’ne katıldı.

Üçüncü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali çerçevesinde projelendirilen Türk Ana belgeseli, sekiz farklı Türk Cumhuriyetinde yapılan Türk ana temalı çekimlerin birleştirilmesi ile oluşturuldu. Sekiz farklı ülkenin kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlatan belgeselin Kıbrıs bölümünün danışmanlığını Doç. Dr. Fevzi Kasap üstlendi.

Projenin yönetmenliğini ve yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi ve Doktora öğrencisi Zeyde Yalıner Örek ve Ömer Evre yaptı. Belgeselde yer alan Kıbrıs’taki çekimler ise Yakın Doğu Üniversitesi ve Cihangir Köyü'nde gerçekleştirdi.

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