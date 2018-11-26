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YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital ortama taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital ortama taşıdı

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) kullanıcıların yeni bağlantı başvurularını internet üzerinden gerçekleştirmesine imkan sağlayan sistemi uygulamaya başladı.

YEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, günümüz teknolojilerinin iş süreçlerine entegre edilerek tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretildiği vurgulandı.

Kullanıcıların yeni bağlantı başvurularını, internet sitesi üzerinden gerçekleştirmesine imkan tanıyan online sistemin uygulamaya alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde şebeke yönetim çalışmaları yapan YEDAŞ, yeni bir yaşam alanında hayat kurmak için en temel ihtiyaçlardan biri olan elektriğin yeni bağlantı sürecini dijital ortama taşıdı. Tüketicilerin bağlantı başvuru işlemini, dijital ortam üzerinden hızlı, kolay bir şekilde gerçekleştirmesi ve takip edebilmesi için EDAŞ Online Bağlantı Başvuru Sistemi'ni hayata geçirdi. Bina ve yapıların YEDAŞ dağıtım şebekesinden enerji alabilmesi için elektrik aboneliği öncesinde yeni bağlantı başvurusunda tamamlanması gereken işlemler de tamamen www.yesilirmakedas.com web sitesinde yer alan EDAŞ Online Sistemi'nden yapılabiliyor. Sistem, başvuru değerlendirme sürecinde gereken proje onayı, bağlantı başvurusu, saha etüdü ve şebeke tesisi gibi operasyonel işlemlerin her birinin yasal süreler içerisinde tamamlanmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu sayede tüketici memnuniyetinin daha ileri taşınması ve gerçekleştirilen işlemlerin bir merkezden ve hızlı takip edilebilmesine imkan tanındı."

Tüketicinin web sitesinde müşteri destek kolonu altında konumlandırılan EDAŞ Online Bağlantı Başvuru bölümüne giriş yaparak ilgili formları doldurması gerektiğini ifade edilen açıklamada, "Süreç, gerekli dosyaların sisteme yüklenmesi ile başlatılmış oluyor. Söz konusu talep için gerekli işlemler, web portal akışı içerisinde değerlendirme aşamasına göre ilgili birime atama yapılarak yürütülüyor. Her basamakta EPDK'nin ilgili mevzuatında belirtilen süre dikkate alınarak bir sonraki aşamaya geçiliyor. Başvuru sahibi, başvurusunun hangi aşamada olduğunu sistem üzerinden takip edebiliyor." bilgisi aktarıldı.

Başvuru sahibine sistemde tanımlı iletişim kanalları aracılığıyla başvuru sonucu hakkında gerekli bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

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