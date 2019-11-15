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Yedek astsubay adayları yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 yedek astsubay adayından 1948’inin askerlik yemini ettiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 yedek astsubay adayından 1948’inin askerlik yemini ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bunun yanı sıra Mehmetçiğe sağlanan harçlık ve ilave haklar da gençlerin kışlalarda ikinci altı ay için de kalma isteklerinin artmasına katkı sağlıyor. Yeni Askerlik Sistemi ile Erbaş/Er ve yedek subaylara ilaveten ihdas edilen yedek astsubaylık ilk defa Kasım 2019 sınıflandırma döneminde uygulanmaya başlandı." denildi.

Açıklamanın devamında, "Sevk işlemleri 1 Kasım’da tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayı ise e-Devlet ve askerlik şubelerinden sevk evrakını alarak sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmak üzere sevk edildi. Yedek astsubay adayları sınıf okulu ve eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip astsubay çavuş rütbesine nasbedilerek atandıkları birlik ve kurumlara katılacak, görevlerine başlayacaktır. Yedek astsubaylar 2/3 yıl süreli yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçiliyor. Bugün yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 yedek astsubay adayından 1948’i askerlik yemini etti." ifadelerine yer verildi.

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