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Yedek astsubay kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 18:41 | Son Güncelleme

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Onur Kaçar’ın, yarın Buca Askerlik Şubesi’nde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.Olay, Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Onur Kaçar’ın, yarın Buca Askerlik Şubesi’nde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Olay, Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaçar’ın (22) kullandığı 35 GE 1040 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Ovacık Mahallesi’nde Samet A. idaresindeki 45 C 5495 plakalı kamyonetle çarpıştı. Onur Kaçar, olay yerinde hayatını kaybederken, Samet A. da ağır yaralı olarak Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Onur Kaçar’ın cenazesi Afyon’un Bayat ilçesi Mallıca köyüne götürüleceği ve yarın defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Onur Kaçar’ın, yarın Buca Askerlik Şubesi’nde yedek astsubay olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

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