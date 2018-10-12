Yedek lastiğin içinde uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisin takside yaptığı aramada, bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenen 2 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Çerkezköy'e taksiyle fazla miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen polis ekipleri, ilçeye giren taksi sürücüsünü takibe aldıktan bir süre sonra durdu. Takside yapılan aramada, bagajdaki yedek lastiğin içine gizlenen 2 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu taşınmasıyla ilgili ismi öğrenilemeyen 1 kişi, gözaltına alındı.
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