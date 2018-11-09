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Yedek lastikten 4 kilo 659 gram eroin çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 21:12 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun Suşehri ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında Edip K.

TUTUKLANDILAR

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu'nun Suşehri ilçesi girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında Edip K. yönetimindeki 16 NOK 65 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde arama yapan polisler bagaj kısmındaki yedek lastik içerisinde koli bandına sarılı 9 paket içerisinde 4 kilo 659 gram eroin ele geçirdi. Polis, sürücü Edip K. ile araçta bulunan Hikmet B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Edip K. ile Hikmet B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edip K. ile Hikmet B., Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi K-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ele geçirilen eroinin değerinin 700 bin TL olduğu belirtildi.

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