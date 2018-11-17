Yedek lastikten 6 kilo eroin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içerisine gizlenen 6 kilo 64 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova İlçesi Kuruköy polis uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, yedek lastik içerisine gizlenen 6 kilo 64 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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