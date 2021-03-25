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Yedi AB ülkesinden "nükleer enerji" talebi

25.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında Fransa, Polonya ve Macaristan'ın da bulunduğu yedi ülke, nükleer enerjinin AB'nin enerji ve iklim politikalarından dışlanmamasını ve teşvik edilmesini talep etti.

Yedi AB ülkesinden "nükleer enerji" talebi

Fransa, Polonya, Macaristan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na gönderdikleri ortak mektupta AB'nin iklim ve enerji politikalarında nükleer enerjinin dışlanmaması çağrısı yaptı.

AB'nin iklim hedeflerine ulaşılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasında nükleer enerjinin önemli bir katkı sağlayacağına işaret edilen mektupta, AB'de nükleer enerji için adil koşullar sağlanması talep edildi. Mektupta nükleer enerjinin kabul görmekle kalmayıp aynı zamanda teşvik de edilmesi istendi.

Almanya ve Avusturya karşı

Nükleer enerjinin sera gazı emisyonlarının azaltılmasındaki katkısı konusunda AB'de uzun süredir tartışmalar yürütülüyor. Almanya ve Avusturya gibi ülkeler yeni atom santralleri inşa edilmesine kararlı bir şekilde karşı çıkıyor ve nükleer enerjinin AB teşvik programlarından çıkarılmasını talep ediyor. Almanya 2011 yılında, en geç 2022'ye kadar nükleer enerjiden aşamalı olarak çekilme kararı almıştı.

Enerji ihtiyacının yüzde 70'inden fazlasını nükleer santrallerden karşılayan Fransa bu oranı 2035 yılına kadar yüzde 50'ye düşürmeyi hedeflese de yeni santral yapımı ihtimalini dışlamıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süre önce yaptığı bir açıklamada, "Enerji ve ekolojideki geleceğimiz nükleer enerjiye bağlı" demiş ti.

Mektuba imza atan Doğu Avrupa ülkeleri ise şimdiye kadar daha çok kömüre bağımlıyken nükleer enerjiyi iklim hedeflerini tutturmada elverişli bir alternatif olarak görüyor.

AB'nin iklim hedefleri, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının, 1990'a göre yüzde 55 oranında düşürülmesini öngörüyor.

AFP,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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