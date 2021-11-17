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Yedi Azeri asker hayatını kaybetti

17.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Salı günü sınır hattında yaşanan çatışmada yedi Azeri askerin öldüğü, on askerin de yaralandığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Salı günü yaşanan çatışmada yedi Azeri askerin öldüğünü, on askerin de yaralandığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, Rusya'nın devreye girip her iki tarafa çatışmadan kaçınma çağrısı yapmasının ardından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı ifade edildi.

Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinden bir yıl sonra Azerbaycan ve Ermenistan sınırında dün tansiyon yeniden yükselmiş, Ermeni yetkililer, Azerbaycan askerlerinin sınırda bir Ermeni askerini öldürdüğünü, 12'sini de esir aldığını bildirmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Ermeni güçleri Vardenis bölgesindeki hedeflere ateş açmakla suçlamış, Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, "geniş çaplı provokasyonları" bastırmak için askeri operasyonlar düzenlendiğini belirtmişti.

Dağlık Karabağ savaşı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçen yıl meydana gelen ve 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında en az 6 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti. Azerbaycan, bu savaşta Ermeni güçleri Dağlık Karabağ ve çevresinde 1990'lı yıllardan beri kontrol ettiği topraklardan çıkarmıştı. Azerbaycan'ın Türkiye'den de askeri destek aldığı savaş, Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkesle son bulmuştu. Ancak bölgede tansiyon zaman zaman yükselmeye devam ediyor.

Reuters,dpa / ET,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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