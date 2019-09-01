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"Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Gaziantep'te gerçekleştirilen festivalde, 7 bölgeden gelen halk oyunları ekibi yöresel oyunlarını sergiledi - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: - "Kardeşliğin, barışın, sevginin ve saygının sembolü olan folklorü, her bölgenin kendine has oyunları burada halkımızla buluştu"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen "Yedi Bölgede Yedi İklim Halk Oyunları Festivali" kapsamında 7 bölgeden gelen halk oyunları ekipleri oyunlarını sergiledi.

Mecidiye Han'dan, Balıklı Parkı'na kadar yürüyüşle başlayan festivalde, Tekirdağ, Burdur, Diyarbakır, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Denizli ve Artvin'den gelen halk oyunları ekibi sahne aldı. Ekiplerin sahnelediği oyunlar katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival kapsamında, folklor ekiplerinin 3 gün boyunca şehrin değişik noktalarında sahne aldıklarını söyledi.

Her bölgenin kendi yöresine has oyunları sergilediğini ifade eden Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, Yedi Bölgede Yedi İklim adı altında yedi bölgemizden folklorcularımızı şehrimize davet ettik ve burada vatandaşlarımızın katılımı ile büyük bir festival düzenledik. Gaziantep'imizin ve Şahinbey'imizin değişik yerlerinde Türkiye'mizin yedi bölgesinden gelen folklorcular gösteriler düzenledi. Kardeşliğin, barışın, sevginin ve saygının sembolü olan folkloru, her bölgenin kendine has oyunları, burada halkımızla buluştu." diye konuştu.

Tahmazoğlu, festivalde "Kadına şiddete hayır" pankartının açıldığını belirterek, "Elhamdülillah hepimiz Müslüman'ız. Bizim dinimiz bırakın insan öldürmeyi, karıncayı incitmeyi dahi yasaklamıştır. Kadınlara el kalkmamalı, kadına şiddet uygulayanların insanlıkla alakası yoktur. Kadına şiddet yapan her kim olursa olsun kınıyorum." dedi.

Festival kapsamında oyuncular, üç gün boyunca Gümrük Hanı, Balıklı Parkı, Gaziantep Üniversitesi önü, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Şahinbey Parkı'nda sahne aldılar.

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