Yedi bölgeden yedi kadın başarı hikayelerini anlattı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezince düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Avrupa Birliğince finanse edilen programın açılışında bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, ekonomiden sosyal hayata, eğitimden temsiliyete ve yaşamın her noktasında kadının daha çok yer alacağı bir yaşam umudu taşıdığını söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca eşit yaratılan ve her alanda kendini var eden kadınların gerek kutsal dinlerde gerekse de tarihsel süreçlerde kıymetli ve söz sahibi olduğunu belirten Biner, şunları dile getirdi:

"Ülkemiz ve ilimiz nüfusunun yüzde 49'a yakınını kadınlar oluşturmakta. Ancak ekonomik hayatta, üretimde ve sosyal alanda nüfusa oranla çok alt seviyelerde yer almakta.

Kadınlarımızın yönetsel olarak her türlü arenada var olmasını destekleyen bir yönetim anlayışımız var. Sonuç olarak kadın elinin değdiği her alanın daha verimli, modern ve sağlıklı olacağına inanıyoruz."