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Yedi bölgeden yedi kadın başarı hikayelerini anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Van'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında yedi bölgeden yedi kadın, başarı hikayelerini paylaştı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezince düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Avrupa Birliğince finanse edilen programın açılışında bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, ekonomiden sosyal hayata, eğitimden temsiliyete ve yaşamın her noktasında kadının daha çok yer alacağı bir yaşam umudu taşıdığını söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca eşit yaratılan ve her alanda kendini var eden kadınların gerek kutsal dinlerde gerekse de tarihsel süreçlerde kıymetli ve söz sahibi olduğunu belirten Biner, şunları dile getirdi:

"Ülkemiz ve ilimiz nüfusunun yüzde 49'a yakınını kadınlar oluşturmakta. Ancak ekonomik hayatta, üretimde ve sosyal alanda nüfusa oranla çok alt seviyelerde yer almakta.
Kadınlarımızın yönetsel olarak her türlü arenada var olmasını destekleyen bir yönetim anlayışımız var. Sonuç olarak kadın elinin değdiği her alanın daha verimli, modern ve sağlıklı olacağına inanıyoruz."

Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Pınar Gülle de kadınların fiziksel olarak narin yaradılışlarının altında engin bir dayanıklılık, üretkenlik ve derinlik olduğunu söyledi.

İnsanlığın kalbi, duygusu ve estetiğinin kadınlar olduğunu vurgulayan Gülle, "Günlük hayatın koşuşturmacasında belki de hayatın gerçek anlamını ıskaladığımız zamanlarda, aslında hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu bize hatırlatan analarımız, kızlarımız ve kadınlarımızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa Ankara'dan katılan AB Uzmanı Derya Sevinç'in moderatörlüğünü yaptığı "7 kadın, 7 bölge kadın başarı hikayeleri" kapsamında İzmir'den moda tasarımcısı Ayşen Özyürek, Antalya'dan beyin cerrahı Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, Samsun'dan sivil toplum örgütü yöneticisi Yeşim Gülsoy Altınsaç, Trabzon'dan Kadın Sanatçılar Derneği Kurucusu Şükran Üst, İstanbul'dan Değer Otizm Derneği Başkanı Şule Gökırmak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Müdürü Sema Sancak başarı hikayelerini anlattı.

Programa, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van TSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ve kentteki kadınlar katıldı.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü TSO Van

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