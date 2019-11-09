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Yedi Cücelerin ’uykucusu’ hayata gözlerini yumdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:10 | Son Güncelleme

Türkiye’de ’Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli cücelerden Umur Keskin hayatını kaybetti.Efsane grupta uykucu rolünü oynayan Keskin, bir süredir nefes darlığı dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu.

Türkiye’de ’Pamuk Prenses ve 7 Cüceler’ masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli cücelerden Umur Keskin hayatını kaybetti.
Efsane grupta uykucu rolünü oynayan Keskin, bir süredir nefes darlığı dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu. Sahnedeki hareketleriyle herkesin sevdiği bir karakter haline gelen 1 metrelik oyuncunun cenazesi bugün toprağa verilecek. Acı haberi alan tiyatro grubu üyeleri de 37 yaşındaki Keskin’in ailesinin üzüntüsünü paylaştı. 7 Cüceler grubu Başkanı Erdal Görgeç büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek "Biz bugün çok üzgünüz. 20 yıllık oyuncu kardeşimizi kaybettik. Onu çok severdik. Sahnede de oynadığı rolü ile herkese güldürürdü. Ağlatarak duygusal anlar yaşatıyordu. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Onunla çok güzel bir çalışma içindeydik. Gurubu tüm Türkiye’ye tanıttık. Abisi de cüce, ekipte korkak rolünde oynuyor. Acımız büyük" dedi.

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