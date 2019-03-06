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"Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Kahramanmaraşlı sanat ve edebiyatçıların bal mumuyla yapılmış heykelleri ve eserlerine ait yazı ve kitabeler yer alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan "Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.
Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Kahramanmaraşlı sanat ve edebiyatçıların bal mumuyla yapılmış heykelleri ve eserlerine ait yazı ve kitabeler yer alıyor. Farklı odalarda yayınlanan videolar ise müzeyi ziyaret edenler tarafından izlenilebilecek. Kahramanmaraşlıların yoğun ilgi gösterdiği açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "yedi güzel adam"ın eserlerinin edebiyat heykelleri gibi ortaya çıktığını ve eserlerinin kıymetli olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ı UNESCO’nun edebiyat ağına katmayı hedeflediklerini söyleyen Ünal, “Yaşanan her şeyi yazı diliyle bugüne aktaran ve bu lisede o heyecanlarını, duygularını birbirlerine anlam olarak katıp yaşatan ve sonra da bunu yazıya döken değerli büyüklerimize, edebiyatçılarımıza müteşekkiriz. Kültür dediğimiz şey de ürettiğimiz anlamların gelecek nesillere aktarılmasıdır. Yani bir birikimin yazıyla daha çok aktarılmasıdır. Çünkü sözlü kültür bugün artık dijital dönüşümle artık tamamen ömrünü tamamlamış görünüyor. O yüzden yazılı kültürün oluşturduğu anlamın, özellikle genç dimağlarda bir heyecana dönüşmesi çok önemli bir kıymet. UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağında edebiyat şehri olarak Kahramanmaraşımızın yaratıcı şehirler ağına katılması için çalışmalar başlattık. Özellikle bu müzenin çok büyük ve katkısı var bu hayalimizin gerçekleşmesinde. Bu hayalimizin gerçekleşmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür ediyorum. Yedi güzel adamımızın Kahramanmaraşımızdan edebiyat heykelleri gibi çıkmış olması ve bize anlattıkları her birimiz için çok kıymetli” diye konuştu.
Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise, “Kahramanmaraşımız kadim medeniyetimizin en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Biz bu müzelerle, bu güçlü yönlerimizi daha iyi algılatmak için şiirin ve edebiyatın başkenti, yeni Türkiye ruhunun oluştuğu şehir diyebiliriz Kahramanmaraş’a. Bu müzeyle beraber inşallah Türk edebiyatının belki dünyadaki en güzel sergilendiği bir hizmeti milletimize sunmaktayız hamdolsun” dedi.
Kahramanmaraş Lisesinde güzel hatıralarının olduğunu söyleyen "yedi güzel adam"dan biri olan Nuri Pakdil ise, “Bu eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim bu binada yaşadığımız çok değerli hatıralarımız vardır ve buraya müze demeye dilim varmıyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzenin açılışı yapıldı.

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