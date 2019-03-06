Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi açıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz bu topraklarda kahramanları gördük, onlara dokunduk, onların hikayeleriyle büyüdük. İnsanı kahraman yapan karakteri ve yaşadığı hayattır, istikametidir." dedi.

Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yapılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesinin açılışında yaptığı konuşmada, kentin edebiyat alanındaki birikimlerini dile getirdi.

Tarihi Maraş Lisesini müzeye dönüştürdüklerine dikkati çeken Ünal, Kahramanmaraş'a güzel bir eser kazandırıldığını ifade etti.

Mahir Ünal, müze çalışmasının ardından Kahramanmaraş'ın Dublin gibi "edebiyat şehri" olarak UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılması için çalışma başlatacaklarını belirterek, bu hayalin gerçekleşmesi yolunda bu müzenin çok büyük katkısı ve öneminin olacağını aktardı.

Herkesin şu anda bir tarihe şahitlik ettiğini vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Amerikan sinema endüstrisinin dünyaya sattığı hiçbir şeyin gerçekliği yoktur. Sadece bir anlatıdan ibarettir. Marvel Stüdyoları'nın ürettiği bir sürü kahraman görürsünüz. Bunların hiçbirisinin gerçeklikle ilgisi yoktur. Ama biz bu topraklarda kahramanları gördük, onlara dokunduk, onların hikayeleriyle büyüdük. Şu anda edebiyat alanında iki büyük kahramanla beraberiz. Çünkü, insanı kahraman yapan karakteri ve yaşadığı hayattır, istikametidir."